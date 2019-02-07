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Почти три тысячи автомобилей стоит на штрафстоянках

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- Екатерина Улитина
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Кабмин Мухаммедкалыя Абылгазиева сегодня раскритиковали в парламенте.

Депутат Дастан Бекешев в рамках рассмотрения поправок в Кодекс о нарушениях отметил, что водители не могут с прошлого года забрать свои автомобили со штрафстоянок, так как не предусмотрена процедура перехода от действия административного кодекса к кодексу о нарушениях.

- Если завтра они обратятся в суд, они выиграют. Так как правительство, подчеркиваю правительство, а не МВД, виновато в том, что люди терпят неудобства и теряют деньги, - предупредил депутат.

По данным заместителя министра МВД Курсана Асанова, 2874 дел об административной ответственности не были рассмотрены в связи с вступлением в силу нового кодекса о нарушениях. Столько же машин сейчас стоят на штрафстоянках. По подсчетам Дастана Бекешева, каждый владелец этих машин должен будет заплатить по 7,5 тысячи сомов.


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URL: https://www.vb.kg/376631
Теги:
Дастан Бекешев, Курсан Асанов, Мухамметкалый Абулгазиев, МВД, парламент, правительство, суд, штраф, Административный кодекс, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Болотбек
07.02.2019, 18:09

У нас все делается во имя общества и человека! Ураааа господа!

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