Почти три тысячи автомобилей стоит на штрафстоянках

Кабмин Мухаммедкалыя Абылгазиева сегодня раскритиковали в парламенте.

Депутат Дастан Бекешев в рамках рассмотрения поправок в Кодекс о нарушениях отметил, что водители не могут с прошлого года забрать свои автомобили со штрафстоянок, так как не предусмотрена процедура перехода от действия административного кодекса к кодексу о нарушениях.

- Если завтра они обратятся в суд, они выиграют. Так как правительство, подчеркиваю правительство, а не МВД, виновато в том, что люди терпят неудобства и теряют деньги, - предупредил депутат.

По данным заместителя министра МВД Курсана Асанова, 2874 дел об административной ответственности не были рассмотрены в связи с вступлением в силу нового кодекса о нарушениях. Столько же машин сейчас стоят на штрафстоянках. По подсчетам Дастана Бекешева, каждый владелец этих машин должен будет заплатить по 7,5 тысячи сомов.