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Талантбека Батыралиева подозревают в злоупотреблении должностным положением

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- Виктория Григоренко
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Экс-министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву вручено уведомление по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает АКС ГКНБ.

- Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований Закона КР "О государственных закупках" по закупке услуг оказания медицинской помощи больным с хронической болезнью почек V стадии методом гемодиализа. Аудит Счетной палатой КР выявил ущерб интересам государства в особо крупном размере на сумму свыше 107 млн сомов, - отмечает Госкомитет нацбезопасности.

Уточняется, что 7 февраля 2019 года экс-министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.320 (Злоупотребление должностным положением) и п.2 ч.2 ст.322 (Заключение заведомо невыгодного контракта) УК КР.

- В настоящее время ведется следствие, - добавили в АКС ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/376658
Теги:
коррупция, гемодиализ, АКС ГКНБ, Талантбек Батыралиев, Кыргызстан, медицина, медики, уголовное дело, Минздрав, Счетная палата
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Комментарии
Врач по питанию
08.02.2019, 16:54

Пособник юсаидовских шпионов.

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