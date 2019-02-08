Талантбека Батыралиева подозревают в злоупотреблении должностным положением

Экс-министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву вручено уведомление по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает АКС ГКНБ.

- Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований Закона КР "О государственных закупках" по закупке услуг оказания медицинской помощи больным с хронической болезнью почек V стадии методом гемодиализа. Аудит Счетной палатой КР выявил ущерб интересам государства в особо крупном размере на сумму свыше 107 млн сомов, - отмечает Госкомитет нацбезопасности.

Уточняется, что 7 февраля 2019 года экс-министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.320 (Злоупотребление должностным положением) и п.2 ч.2 ст.322 (Заключение заведомо невыгодного контракта) УК КР.

- В настоящее время ведется следствие, - добавили в АКС ГКНБ.