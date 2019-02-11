Возглавить ГСИН Турганбаеву предложил президент?

Бывшему главе МВД Мелису Турганбаеву предложил возглавить ГСИН президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом сам Турганбаев рассказал в интервью радио "Марал".

По его словам, у них с президентом хорошие взаимоотношения.

"В свое время мы вместе много работали. И когда он был губернатором, и после революции в период нестабильности. Также во время президентских выборов я помогал ему добровольно. Подключив знакомых и друзей, я проводил агитационные работы в Нарынской, Чуйской и Таласской областях, - сказал Турганбаев.

Вместе с тем новый глава ГСИН высказал мнение, что президент является настоящим государственником.

"Он прошел все ступени государственной службы. Был учителем, потом возглавил совхоз и так далее. Поэтому он хорошо знает проблемы страны. Я и мои знакомые поддерживаем его кадровую политику", - добавил Мелис Токтомамбетович.

Напомним, ранее экс-глава МВД Мелис Турганбаев занял должность председателя Государственной службы исполнения наказаний КР.