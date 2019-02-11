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Возглавить ГСИН Турганбаеву предложил президент?

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- Бакыт Стамов
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Бывшему главе МВД Мелису Турганбаеву предложил возглавить ГСИН президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом сам Турганбаев рассказал в интервью радио "Марал".

По его словам, у них с президентом хорошие взаимоотношения.

"В свое время мы вместе много работали. И когда он был губернатором, и после революции в период нестабильности. Также во время президентских выборов я помогал ему добровольно. Подключив знакомых и друзей, я проводил агитационные работы в Нарынской, Чуйской и Таласской областях, - сказал Турганбаев.

Вместе с тем новый глава ГСИН высказал мнение, что президент является настоящим государственником.

"Он прошел все ступени государственной службы. Был учителем, потом возглавил совхоз и так далее. Поэтому он хорошо знает проблемы страны. Я и мои знакомые поддерживаем его кадровую политику", - добавил Мелис Токтомамбетович.

Напомним, ранее экс-глава МВД Мелис Турганбаев занял должность председателя Государственной службы исполнения наказаний КР.


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URL: https://www.vb.kg/376679
Теги:
выборы, кадры, назначение, президент, Кыргызстан, ГСИН, МВД, Мелис Турганбаев, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
МВД ГСИН
11.02.2019, 12:36

Исаков тоже похвастать,что Он бывал у них дома в гостях.

0
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Дубак
11.02.2019, 12:46

Может пора работать. Такое впечатление, что Турганбаев стал премьером, только и разговоров об этом назначении

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Читатель
11.02.2019, 13:12

Вместе с тем новый глава ГСИН высказал мнение, что президент является настоящим государственником. "Он прошел все ступени государственной службы. Был учителем, потом возглавил совхоз и так далее. Поэтому он хорошо знает проблемы страны. Я и мои знакомые поддерживаем его кадровую политику".

Как нам повезло с президентом ! Все проблемы знает ! И скоро все наладится, все будет хорошо и заживем как в раю ! 

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Да уж
11.02.2019, 13:16

Этим интервью он опустил ниже плинтуса премьера

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123
11.02.2019, 13:22

Мелис хорошо умеет взятки наверх закидывать, поэтому и назначили...

0
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КГ
11.02.2019, 13:22

Если он работал во главе МВД тогда он точно справится с этой работой, я в этом не сомневаюсь!

0
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путь
11.02.2019, 13:22

Турганбаев еще не начал работать, а его начала обсуждать. Дайте человеку поработать. Президент утвердил его кандидатуру, значит он будет оправдать наши доверия 

0
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Ас
11.02.2019, 13:29

Пенсионеру дома не сидится красавчик

0
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Штепсель.
11.02.2019, 13:36

Не успел назначиться, а уже зализывает. И к чему это хвастовство, что его президент назначил?!

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312
11.02.2019, 13:38

Вот он в блудни толкнул Президента

0
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Чодронова
11.02.2019, 14:00

Мелис, толко перед, до конца, толко победа!

Жду не дождусь новый крузак 200-ку от тебя!!!

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путю
11.02.2019, 14:06

путь

Турганбаев еще не начал работать, а его начала обсуждать. Дайте человеку поработать. Президент утвердил его кандидатуру, значит он будет оправдать наши доверия 

С чего, Вы решили, что если его президент лично утвердил, то он будет оправдывать наши доверия? Доверие граждан он сможет заслужить только своей работой.

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кг
11.02.2019, 14:07

Кто бы эго не нозначал по желайте эму удачи, пусть работает во благо народа, 

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Кейт
11.02.2019, 14:07

Опытный кадр все равно опытный. Президент назначил он будет оправдать доверия

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куба
11.02.2019, 14:12

Турганбаев достойный  кадр   и умеет   работать

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