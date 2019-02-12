"Безопасный город": За что и сколько будут платить нарушители

С сегодняшнего дня заработал проект "Безопасный город". Напомним, свою работу начали камеры фото- и видеофиксации на 10 перекрестках Бишкека и в 17 точках в регионах. Пока, согласно первому этапу реализации проекта "Безопасный город", они будут "ловить" автомашины, совершившие семь видов нарушений ПДД.

Напомним еще раз нашим читателям, что это за нарушения, и во сколько они обойдутся владельцам авто по новому Кодексу о нарушениях КР.

Итак, штрафовать вас будут за:

1. Проезд на запрещающий сигнал светофора;

2. Выезд на встречную полосу движения;

3. Движение по обочине, тротуару или велосипедной дорожке, по газонам, пешеходным дорожкам;

4. Пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора;

5. Несоблюдение водителем требований пешеходных переходов;

6. Превышение установленной скорости;

7. Несоблюдение водителем требований остановки и стоянки.

Перейдем, собственно, к суммам штрафов.

По ст. 123 Кодекса о нарушениях КР "Нарушение водителем правил дорожного движения"

п.1. Превышение водителем транспортного средства установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 километров в час или нарушение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дороги, ( … )или нарушение правил остановки либо стоянки, или нарушение правил проезда пешеходных переходов, или непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, или нарушение запрета двигаться по тротуарам либо пешеходным дорожкам -

влекут наложение штрафа 1 категории. Для физических лиц - 10 расчетных показателей или 1000 сомов, для юридических лиц - 50 расчетных показателей или 5000 сомов;

п.2. Нарушение водителем транспортного средства правил проезда перекрестков, остановок транспортных средств общего пользования или проезд на запрещенный сигнал светофора либо жест регулировщика, или нарушение правил обгона либо встречного разъезда, (…) –

влекут наложение штрафа 2 категории. Для физических лиц - 30 расчетных показателей или 3000 сомов, для юридических лиц - 130 расчетных показателей или 13 000 сомов;

п.3. Непредоставление преимущества (…) общественным транспортным средствам, в том числе нарушение правил движения либо остановки на полосе для маршрутных транспортных средств -

влечет наложение штрафа 3 категории. Для физических лиц - 55 расчетных показателей или 5500 сомов, для юридических лиц - 170 расчетных показателей или 17 000 сомов;

п.4. Превышение водителем транспортного средства ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 40 километров в час –

влечет наложение штрафа 4 категории. Для физических лиц - 75 расчетных показателей или 7500 сомов, для юридических лиц - 230 расчетных показателей или 23 000 сомов.

Уважаемые автовладельцы! Берегите себя, своих пассажиров, уважайте других участников дорожного движения и соблюдайте ПДД!