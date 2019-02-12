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"Безопасный город": За что и сколько будут платить нарушители

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- Оксана Гут
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С сегодняшнего дня заработал проект "Безопасный город". Напомним, свою работу начали камеры фото- и видеофиксации на 10 перекрестках Бишкека и в 17 точках в регионах. Пока, согласно первому этапу реализации проекта "Безопасный город", они будут "ловить" автомашины, совершившие семь видов нарушений ПДД.

Напомним еще раз нашим читателям, что это за нарушения, и во сколько они обойдутся владельцам авто по новому Кодексу о нарушениях КР.

Итак, штрафовать вас будут за:

1. Проезд на запрещающий сигнал светофора;

2. Выезд на встречную полосу движения;

3. Движение по обочине, тротуару или велосипедной дорожке, по газонам, пешеходным дорожкам;

4. Пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора;

5. Несоблюдение водителем требований пешеходных переходов;

6. Превышение установленной скорости;

7. Несоблюдение водителем требований остановки и стоянки.

Перейдем, собственно, к суммам штрафов.

По ст. 123 Кодекса о нарушениях КР "Нарушение водителем правил дорожного движения"

п.1. Превышение водителем транспортного средства установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 километров в час или нарушение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дороги, ( … )или нарушение правил остановки либо стоянки, или нарушение правил проезда пешеходных переходов, или непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, или нарушение запрета двигаться по тротуарам либо пешеходным дорожкам -

влекут наложение штрафа 1 категории. Для физических лиц - 10 расчетных показателей или 1000 сомов, для юридических лиц - 50 расчетных показателей или 5000 сомов;

п.2. Нарушение водителем транспортного средства правил проезда перекрестков, остановок транспортных средств общего пользования или проезд на запрещенный сигнал светофора либо жест регулировщика, или нарушение правил обгона либо встречного разъезда, (…) –

влекут наложение штрафа 2 категории. Для физических лиц - 30 расчетных показателей или 3000 сомов, для юридических лиц - 130 расчетных показателей или 13 000 сомов;

п.3. Непредоставление преимущества (…) общественным транспортным средствам, в том числе нарушение правил движения либо остановки на полосе для маршрутных транспортных средств -

влечет наложение штрафа 3 категории. Для физических лиц - 55 расчетных показателей или 5500 сомов, для юридических лиц - 170 расчетных показателей или 17 000 сомов;

п.4. Превышение водителем транспортного средства ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 40 километров в час –

влечет наложение штрафа 4 категории. Для физических лиц - 75 расчетных показателей или 7500 сомов, для юридических лиц - 230 расчетных показателей или 23 000 сомов.

Уважаемые автовладельцы! Берегите себя, своих пассажиров, уважайте других участников дорожного движения и соблюдайте ПДД!


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URL: https://www.vb.kg/376689
Теги:
ДТП, наказание, ПДД, правительство, штраф, Административный кодекс, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, МВД
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Комментарии
Болотбек
12.02.2019, 10:52

Если таксист по запарке,а водить машину в Бишкеке не халямбалям,а постоянное напряжение сил и нервов,об этом знают даже гости страны,нарушилт ПДД,то он не будет кормить семью,а будет кормить государство,с такими размерами штрафов. Надо искать другую работу ей Богу.

0
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горожан
12.02.2019, 11:03

на конец то долго жданный безопасный наш город начинает свою работу, да  было время когда то с этого тоже хотели сделат бапки некоторые люди котрые данное время отбывае сроки ждет вердикт суда.

0
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Алина
12.02.2019, 11:05

на конец то у нас царить порядок

0
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Али
12.02.2019, 11:07

Сегодня с утра ехал, на каждом светофоре нарушают. Видимо, или забыли, что камеры начали работать, или им по фигу..  Кстати, надеюсь, что инспектора за компом, кто выписывает штрафы, будут сперва анализировать съемку и потом только делать выводы. У меня уже сегодня два случая было, когда я проезжал на зеленый, но не успел из за пробок спереди, и хвост моей машины зафиксировался на красном. 

-1
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Я
12.02.2019, 11:48

Пешеходов, которые переходят улицу на красный свет светофора, тоже нужно привлекать к ответственности!

0
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Урри
12.02.2019, 11:57

Я

Пешеходов, которые переходят улицу на красный свет светофора, тоже нужно привлекать к ответственности!

Верно. А то из за таких далб..ов теперь водители будут попадать на красный.

0
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кг
12.02.2019, 12:40

Кыргызстан пытаеться встать на ноги быть в кругу развивающихся стран а вы тут мнениями а не удаче удаче пишете лучше бы подержали такие проекты это хот и мальенький но шажок к развитию Кыргызстана

-1
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житель
12.02.2019, 12:51

а как же теперь быть тем, кто продал машину по доверенности и нет контакта с нынешними владельцами ? придется нести финансовую ответственность ? 

0
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Саке
12.02.2019, 12:52

Через энное время придется платить эти нереально дорогие штрафы , тогда посмотрим влица радуюшихся сейчас...

-1
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Асхат
12.02.2019, 13:05

Али

Сегодня с утра ехал, на каждом светофоре нарушают. Видимо, или забыли, что камеры начали работать, или им по фигу..  Кстати, надеюсь, что инспектора за компом, кто выписывает штрафы, будут сперва анализировать съемку и потом только делать выводы. У меня уже сегодня два случая было, когда я проезжал на зеленый, но не успел из за пробок спереди, и хвост моей машины зафиксировался на красном. 

надо рассчитывать скорость потока. если ты видишь, что впереди назревает затор, а осталось 5 секунд до желтого, то нефиг лезть на перекресток. это тебе кажется, что ты выезжал на зеленый, по сути ты прав, но ты мог бы предугадать, что машины могут оставаться на перекрестке более чем 5 секунд, большее время, чем осталось тебе на вьезд. все очень просто!

+2
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пуфик
12.02.2019, 13:07

Я более чем уверен если по всему Кыргызстану поставить такие камеры гаишники не будут требовать денег от водителей за не соблюдение правил это значит еше один огромный шаг к уменьшению корупции

+1
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Али
12.02.2019, 13:35

Жакшы шаарыбыз оңолсун.биринчи чоңдорубуз оңолсун.штрафтар чоң болсо водителдер кичине болсо дагы шашпай айдайт.жолдорубуз оңолсо жакшы болмок негизи

0
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Водитель
12.02.2019, 13:38

Водитель который работает на зарплату в госструктуре или на организацию почему должен платить в 5 раз больше. Один штраф и нет зарплаты. Чем так провинились юридические лица? Ведь это госорганизации в основном,штрафы будут покрывать из бюджета а потом судиться с водителем у которого зарплата мизерная. Пусть уравняют штрафы для юрлиц и физлиц. Штраф не должен привести к семейной трагедии, нищете. Представьте пропустил на трассе знак 40 на скорости 82 км/час, сразу штраф 23000 сом. Даже не представляю как платить.

0
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Артур
12.02.2019, 14:08

Водитель

Водитель который работает на зарплату в госструктуре или на организацию почему должен платить в 5 раз больше. Один штраф и нет зарплаты. Чем так провинились юридические лица? Ведь это госорганизации в основном,штрафы будут покрывать из бюджета а потом судиться с водителем у которого зарплата мизерная. Пусть уравняют штрафы для юрлиц и физлиц. Штраф не должен привести к семейной трагедии, нищете. Представьте пропустил на трассе знак 40 на скорости 82 км/час, сразу штраф 23000 сом. Даже не представляю как платить.

Да просто дебильные законы попридумывали. Когда эти уроды плевок только на ползарплаты оценили, то об остальном и говорить не следует.  Наверное думают, на этих штрафах долг Китаю вернуть.

+1
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Асыл
12.02.2019, 14:21

соблюдайте ПДД и все 

Водитель

Водитель который работает на зарплату в госструктуре или на организацию почему должен платить в 5 раз больше. Один штраф и нет зарплаты. Чем так провинились юридические лица? Ведь это госорганизации в основном,штрафы будут покрывать из бюджета а потом судиться с водителем у которого зарплата мизерная. Пусть уравняют штрафы для юрлиц и физлиц. Штраф не должен привести к семейной трагедии, нищете. Представьте пропустил на трассе знак 40 на скорости 82 км/час, сразу штраф 23000 сом. Даже не представляю как платить.

0
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Кто кого
12.02.2019, 14:48

Если пришел мырза ШТРАФ за нарушение ПДД, а нарушения не исключены из-за знаков, которых нет, или из-за полотна дороги, смело идите судиться с мэрией или с министерством транспорта.

+1
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ПТУ
12.02.2019, 15:15

Пожалейте теперь бедного "чиновника в свитере", помнится он начальник финансов)))

Лицей № 92 имени Суйменкула Чокморова народных художественных промыслов в бедственном положении.

Об этом на пресс-конференции сообщили руководители образовательного

учреждения.По словам директора Динары Ашировой, некоторые здания лицея разваливаются, так как с 1979 года их не ремонтировали.«Из-за безразличного отношения и незаконных действий директора Агентства по начальному профессиональному обучению Таалайбека

Чолпонкулова лицей в бедственном положении. За последние годы исчезли

10 отделов. Мои просьбы выделить деньги на улучшение состояния лицея

остались без ответов. После своего назначения в 2017 году я заметила

нарушения законов. Оказывается, Таалайбек Чолпонкулов дополнительные

средства и гранты направляет только тем лицеям, чьи директора отметились

у него», — рассказала Динара Аширова.Основатель лицея Джылкычи Шаршенбиев добавил, что идет работа по уничтожению образовательного учреждения.«Лицей хотят присоединить к лицею № 10, где готовят поваров. Тогда я предупреждал, что это может привести к развалу единственного

образовательного учреждения народных промыслов», — сказал он. В лицее 200 студентов, а в коллективе работают 43 человека.

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Justice
12.02.2019, 18:45

,Нереально неподьемные штрафы для простого люда. Логичнее было бы поднять зарплаты раза в 3-4, а потом вводить эти драконовские штрафы.

Чувствую день поезжу и останусь без штанов, не то что кормить семью.

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Bishkekman
12.02.2019, 20:23
Карма: +28
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Минусов: 12
Комментариев: 60

Водитель

 Представьте пропустил на трассе знак 40 на скорости 82 км/час, сразу штраф 23000 сом. Даже не представляю как платить.

А ты представь вот что - такие знаки на трассе просто так не ставят. Там рядом либо школа либо детский сад. А ты тут летишь 80 км\ч. Представь, что пропустил знак и сбил ребенка. Тогда тебе эти несчастные 23 тысячи покажутся мелочи. 

Вообще у нас народ обнаглел от безнаказанности. Знаки стоят не для того чтобы их пропускать. Один раз оштрафуют и сразу со зрением станет все в порядке. 

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Игорь Семёнов
12.02.2019, 23:05
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Первым делом надо было организовать движение. Изменить работу светофоров, поставить светофоры на не регулируемых пешеходных переходах. Чтоб проезд перекрестка был в одном направлении, и не надо пропускать встречные машины и пешеходов. А увеличить штрафы и поставить камеры много ума не надо. А вот организовать некому, потому как специалистов практически нет.

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саке
12.02.2019, 23:19

скоро парконы выйдут на охоту мало не покажется .держитесь

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Добрый
13.02.2019, 00:02

Порядок хорошо, но штрафы то придут не нарушителю, а фактическому владельцу, которому власти разрешали продавать по гендоверенности.

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Крузак
13.02.2019, 00:40

Короче будет 3,14 дец.

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Кайрат
13.02.2019, 00:51

Пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора;

если при движении не успел проехать то можно смело стоять на стоп-линии

 так как назад уже не сдашь и причина уважительная

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Чоловек
13.02.2019, 14:51

Кайрат

Пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора;

если при движении не успел проехать то можно смело стоять на стоп-линии

 так как назад уже не сдашь и причина уважительная

Как думаешь, зачем мигает желтый свет на светофоре ? Странный ты чоловек!

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