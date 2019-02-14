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Пятеро парней, убившие ученика школы, заключены под арест

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- Оксана Гут
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В отношении пятерых несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве 18-летнего парня в городе Каракол, избрана мера пресечения. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Вчера Каракольский городской суд, рассмотрев материалы досудебного производства по статье 130 часть 1 (Убийство) УК КР, вынес меру пресечения - арест. В частности, на два месяца заключены под стражу Д.А., А.А. и К.А., все они 2001 года рождения. В отношении же 16-летних Т.Т. и Т.Э. избрана мера пресечения арест на один месяц.

Сегодня, 14 февраля, Каракольский городской суд рассмотрит меру пресечения в отношении 19-летнего Н.Т., а также С.Д. и К.А., оба 2001 года рождения.

Напомним, молодой парень был убит в ночь на 12 февраля, по версии следствия, восьмерыми учениками из его же школы из-за неприязненных отношений.


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URL: https://www.vb.kg/376748
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, наказание, суд, убийство, уголовная ответственность, школа, Кыргызстан, Сталбек Усубакунов, Школьный рэкет, массовая драка, УВД
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