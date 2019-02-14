Парламентарии не считают себя виновными в ратификации соглашения по ТЭЦ

Заявление депутата Ирины Карамушкины о том, что и народные избранники должны нести ответственность за ратификацию соглашения по модернизации ТЭЦ Бишкека, не всем ее коллегам пришлось по нраву.

Так, депутат Асылбек Жээнбеков ответил ей в том духе, что в компетенцию парламентариев входит только рассмотрение законопроектов и соглашений.

- 9-10 сентября наш комитет рассмотрел это соглашение, а уже 11 сентября правительство его подписало. В декабре обратно правительство нам выслало проект законопроекта с просьбой срочно его рассмотреть. По это причине за один день провели три чтения и приняли его. Такие срочные рассмотрения и сейчас к нам приходят, - сказал он.

Также и депутат Каныбек Иманалиев прокомментировал высказывание Карамушкиной.

- Если следовать ее логике, то 120 депутатов надо арестовать. Потому что мы уже рассмотрели в общей сложности около 40 соглашений, - добавил Иманалиев.

Напомним, сегодня в Жогорку Кенеше депутаты заслушивают членов правительства и руководителей правоохранительных органов по делу реконструкции ТЭЦ Бишкека.