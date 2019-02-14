Погода
$ 69.74 - 69.88
€ 78.57 - 79.32

Парламентарии не считают себя виновными в ратификации соглашения по ТЭЦ

615  7
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заявление депутата Ирины Карамушкины о том, что и народные избранники должны нести ответственность за ратификацию соглашения по модернизации ТЭЦ Бишкека, не всем ее коллегам пришлось по нраву.

Так, депутат Асылбек Жээнбеков ответил ей в том духе, что в компетенцию парламентариев входит только рассмотрение законопроектов и соглашений.

- 9-10 сентября наш комитет рассмотрел это соглашение, а уже 11 сентября правительство его подписало. В декабре обратно правительство нам выслало проект законопроекта с просьбой срочно его рассмотреть. По это причине за один день провели три чтения и приняли его. Такие срочные рассмотрения и сейчас к нам приходят, - сказал он.

Также и депутат Каныбек Иманалиев прокомментировал высказывание Карамушкиной.

- Если следовать ее логике, то 120 депутатов надо арестовать. Потому что мы уже рассмотрели в общей сложности около 40 соглашений, - добавил Иманалиев.

Напомним, сегодня в Жогорку Кенеше депутаты заслушивают членов правительства и руководителей правоохранительных органов по делу реконструкции ТЭЦ Бишкека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376752
Теги:
Асылбек Жээнбеков, Ирина Карамушкина, Каныбек Иманалиев, ТЭЦ, Бишкек, Кыргызстан, безТЭЦ, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Бакир
14.02.2019, 15:41

Это естественно они не виноваты Сапар Исаков и Атамбаев их даже пугали, потому что Атамбаев тогда смог кого угодно посадит

0
Цитировать
Жалоба модератору
скафнюк
14.02.2019, 15:42

хотелось бы узнать..если они эти 120 ...кому как на язык придет слово..ни за что не отвечают то какого х.. они получают зарплату и льготы и непрокосновенность и тд от государства..вот какого х..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Аруке
14.02.2019, 15:46

В те дни они не могли выходить за рамки слово Атамбаева потому что тогда Атамбаев возбуждал дело тем людям которые стояли у него на пути он даже посадил Текебаева который тогда имел очень большой вес в провительстве, 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Жениш
14.02.2019, 15:55

Надо разбудит уголовное дела Карамушкино неужели она так тупа что бы понят это, Атамбаев дал поручения всё сделать а Сапар исполнитель что остается депутатом, Карамушкина высказыват мнение Фаритта Ниязова, короче говоря отработает свой мандат.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Асель
14.02.2019, 15:56

конечно не по нраву, нардепы приняли такой проект, что бы ТЭЦ нормально работал. У них и другого выхода не было, в тот момент кто сидел президентом....парламентарий посмотрели проект и дали соглашения, а куратор кто был это уже всем известно

0
Цитировать
Жалоба модератору
кисель
14.02.2019, 16:16

у всех там рылы в пуху, все переводят на исакова, хотя все знали и были в доле, теперь строят из себя несчастных обманутых овечек волчарой исаковым.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бешбармак
14.02.2019, 18:14

Да,надо арестовать этих 120 базаркомов.Они тоже виноваты.Все виноваты в этой стране,все.Каждый житель виноват.Мы сами себя довели до такого состояния.У нас хаос.У нас нищета,преступность,беспредел.Миллион человек за границей.Мы на первом месте по переводам мигрантов.Мы недоразвитые.И мы сами вр всм виноваты.Так нам и надо.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  