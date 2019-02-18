Милицейский начальник из Джалал-Абада еженедельно летает в Бишкек в баню?

Заместитель начальника УВД Джалал-Абадской области Максат Абдыкулов прокомментировал публикацию в СМИ о себе.

Доходы и имущество высокопоставленных госчиновников всегда привлекали внимание общественности. Особенно если они бросаются в глаза чрезмерной роскошью. Вот и в Кыргызстане пристально следят за жизнью бывших и настоящих представителей власти. Чего стоит только видео с участием экс-спикера Ахматбека Келдибекова, в котором он поедает кость на одном из тоев, когда некоторые пользователи интернета усмотрели в этом чуть ли не зловещий признак.

Вот и руководство милиции в Кыргызстане всегда под пристальным прицелом журналистов и общественности. Примером может служить публикация oper.kg о деятельности заместителя начальника УВД Джалал-Абадской области Максата Абдыкулова.

Так, издание задается вопросом, как он может себе позволить каждую неделю мыться в одной из столичных элитных бань?

"Неужели в Джалал-Абаде нет своих бань? Не то что каждую неделю, даже если каждый месяц прилетать в Бишкек из Джалал-Абада, то так никакой зарплаты не хватит", - пишет СМИ.

Сам заместитель начальника УВД Джалал-Абадской области Максат Абдыкулов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, опроверг эту информацию.

- Во-первых, это ложь, что я каждую неделю летаю в Бишкек помыться. Во-вторых, меня могли видеть недавно в Бишкеке во время моего отпуска, который прошел с 23 января по 13 февраля. В-третьих, у меня есть недоброжелатели, которые пытаются меня скомпрометировать таким вот способом, - сказал он.