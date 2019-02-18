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Милицейский начальник из Джалал-Абада еженедельно летает в Бишкек в баню?

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- Бакыт Стамов
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Заместитель начальника УВД Джалал-Абадской области Максат Абдыкулов прокомментировал публикацию в СМИ о себе.

Доходы и имущество высокопоставленных госчиновников всегда привлекали внимание общественности. Особенно если они бросаются в глаза чрезмерной роскошью. Вот и в Кыргызстане пристально следят за жизнью бывших и настоящих представителей власти. Чего стоит только видео с участием экс-спикера Ахматбека Келдибекова, в котором он поедает кость на одном из тоев, когда некоторые пользователи интернета усмотрели в этом чуть ли не зловещий признак.

Вот и руководство милиции в Кыргызстане всегда под пристальным прицелом журналистов и общественности. Примером может служить публикация oper.kg о деятельности заместителя начальника УВД Джалал-Абадской области Максата Абдыкулова.

Так, издание задается вопросом, как он может себе позволить каждую неделю мыться в одной из столичных элитных бань?

"Неужели в Джалал-Абаде нет своих бань? Не то что каждую неделю, даже если каждый месяц прилетать в Бишкек из Джалал-Абада, то так никакой зарплаты не хватит", - пишет СМИ.

Сам заместитель начальника УВД Джалал-Абадской области Максат Абдыкулов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, опроверг эту информацию.

- Во-первых, это ложь, что я каждую неделю летаю в Бишкек помыться. Во-вторых, меня могли видеть недавно в Бишкеке во время моего отпуска, который прошел с 23 января по 13 февраля. В-третьих, у меня есть недоброжелатели, которые пытаются меня скомпрометировать таким вот способом, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/376793
Теги:
Джалал-Абадская область, коррупция, Бишкек, Кыргызстан, Максат Абдыкулов, МВД, УВД
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Комментарии
боб
18.02.2019, 10:05

без разрешения своего руководства он наверно не летал бы еженедельно в бишкек в баню

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Адилет
18.02.2019, 10:11

Я не я и хата не моя

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Утка
18.02.2019, 10:20

Через чур что за утка так низко летает

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Авраам
18.02.2019, 10:38

Слухи на ровном месте не зарождаются. Вот откуда у него деньги на самолет, если он честный мент? Кто его ждет в бане в Бишкеке, если он спецом летает к нам? Поход в баню это минимум на одного 2000-3000 сомов. В месяц три раза и нет у него зп. А тут еще и самолет. Короче, оборотень в погонах, проверить его пять секунд, пусть гкнб возьмет распечатку в аэропорту и будет все понятно. Не просто так же он летает от туда к нам. Скажу больше, в мвд надо всех начальников уволить и посадить в тюрьму, начиная в первую очередь с министра, простые работники работают ровно так, как от них требует руководство, когда придут туда нормальные начальники и министры, то и менты будут умнее, честнее и образованнее. 

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Джон
18.02.2019, 10:41

Значит его тоже надо проверить тщательно, как живет, на чем едет, сколько откуда получает доход, а это все легально ли и т.д.

Смотрю почти никто не хочет работать во благи страны

Нафиг коррумпированные в страну, если им плевать на страну

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Читатель
18.02.2019, 10:43

Раз вышла статья в СМИ, есть основание для проведения служебного расследования. Элементарно направить письменный запрос в МАМ и получить официальный ответ, сколько раз он летал рейсами «Джалал- Абад-Бишкек или Джалал-Абад-Ош». По датам и времени вылетов-прилётов можно определить летает или нет, было ли это в рабочее время. Другой вопрос откуда у него средства на дорогостоящие полёты. Может оформлен как обычно его бизнес на жену или сына. Но этот номер тоже не пройдёт. По налогам проверить можно и тогда все всплывёт наружу. И это все будет вполне законным основанием для привлечения его к соответствующей ответственности. Слабо работает (вернее просто существует) руководство МВД. Пусть не обижается на горькую, но правду

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Студент
18.02.2019, 11:44

Если бы ещё ко всему сказанному им. Он добавил что живёт в трёхкомнатной хрущёвке за которую платит ипотеку. И ездит на машине фольсваген пассат хорошего состояния. На которую он 12 лет копил. Звучалобы сердито и по милицейски.

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Болотбек
18.02.2019, 12:03

Одним из инструментов снижения коррупции это увеличение зарплаты тем,кто борится с криминалом.

И они должны получать минимум хотя бы 35 тысяч в месяц. Где взять деньги? Упразднить 4 области,обьеденить все мелкие районы,обьеденить некоторые министерства и службы,пересмотреть вопросы присвоения специальных и воинских званий,а то у нас полковников и генералов развелось видимо не видимо, Второе это усиление ответственности за совершенное должностное преступление.

Например попался на взятке держи 10 лет минимум с конфискацией имущества. Сократить армию депутатов до лог чешского числа 30-40. Ну и конечно развитие экономики и нормальный сбор налогов и пошлин.

Авраам

Слухи на ровном месте не зарождаются. Вот откуда у него деньги на самолет, если он честный мент? Кто его ждет в бане в Бишкеке, если он спецом летает к нам? Поход в баню это минимум на одного 2000-3000 сомов. В месяц три раза и нет у него зп. А тут еще и самолет. Короче, оборотень в погонах, проверить его пять секунд, пусть гкнб возьмет распечатку в аэропорту и будет все понятно. Не просто так же он летает от туда к нам. Скажу больше, в мвд надо всех начальников уволить и посадить в тюрьму, начиная в первую очередь с министра, простые работники работают ровно так, как от них требует руководство, когда придут туда нормальные начальники и министры, то и менты будут умнее, честнее и образованнее. 

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Читатель Вечерки
18.02.2019, 13:56

Требовать от милиционеров честной работы за нищенскую зарплату и отсутствие социальной защищенности - глупость несусветная.

Если вы станете милиционером - то рано или поздно начнете "делать" деньги - обирать граждан и отпускать преступников за деньги. Потому что надо кормить семью.

Посмотрите на высших чиновников - разве кто-то из них живет на зарплату ? Разве особняки они покупают на зарплату ? Пока власть находится у коррупционеров, пока у милиционеров - маленькая зарплата, ждать порядка не стоит.

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АЭС
18.02.2019, 14:32

Конечно, в Жалал-Абаде бани есть, но там не так как в Бишкеке. Здесь свои... ну как сказать ... специфические услуги.  Идти в баню означает отдых в сауне, в милицейском жаргоне это называется "субботник" . 

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Улук
18.02.2019, 14:32

Ну что он же не из Африки приезжает. Может у него бизнес малый т.д журналисты вообще пипец ушакчылар.

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Читатель
18.02.2019, 14:54

Правоохранительные органы надо хорошо обеспечить,хорош.зарплату, ништяки всякие, чтобы на людей без жадности смотрели и не облизывались, и КОНЕЧНО требования по службе повысить, спрашивать за коррупцию, жестко наказывать за косяки.

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