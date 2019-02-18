В Бишкеке микроавтобус сбил девушку

В Бишкеке на пересечении проспекта Жибек Жолу и Молодой Гвардии микроавтобус сбил девушку, которая переходила дорогу. Об этом VB.KG сообщили очевидцы.

ДТП произошло примерно в 17.15. По словам свидетелей, девушка переходила дорогу в неположенном месте, в нескольких метрах от пешеходного перехода. Водитель после совершения наезда не стал скрываться с места аварии.

Сейчас на место прибыла карета "Скорой". По предварительным данным пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Сотрудников УОБДД пока нет на месте происшествия.