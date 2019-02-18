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В Бишкеке микроавтобус сбил девушку

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке на пересечении проспекта Жибек Жолу и Молодой Гвардии микроавтобус сбил девушку, которая переходила дорогу. Об этом VB.KG сообщили очевидцы.

ДТП произошло примерно в 17.15. По словам свидетелей, девушка переходила дорогу в неположенном месте, в нескольких метрах от пешеходного перехода. Водитель после совершения наезда не стал скрываться с места аварии.

Сейчас на место прибыла карета "Скорой". По предварительным данным пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Сотрудников УОБДД пока нет на месте происшествия.


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URL: https://www.vb.kg/376815
Теги:
ДТП, нарушения, ПДД, Бишкек, ГУОБДД, авария, пешеходный переход
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Комментарии
Асхат
18.02.2019, 20:12

На пешеходном переходе она переходила. Все машины остановились, только этот ***** бус мчался.

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