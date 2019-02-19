"Ата-Мекен" толкает Кыргызстан к международному судебному разбирательству?

Если Кумтор остановится, 3,5 тысячи человек, которые кормят свои семьи, останутся без работы. Это может грозить республике социальным напряжением. Об этом заявил на круглом столе "Водный кодекс: еще раз об экологической чувствительности законопроекта с точки зрения разумного баланса между экономикой и чистотой природы" представитель "Кумтор Голд компани" Эрик Кожомкулов.

Он также отметил, что при таком отношении к крупному показательному иностранному бизнесу в республику не придет ни один инвестор.

- К тому же, принятие поправок в Водный кодекс грозит правовыми издержками в судах. Но самое важное, чем Кыргызстан восполнит долю Кумтора в экономике? Если вода дороже золота, покажите, как вы будете менять ее на золото и равные ему деньги. Более того, воду для бутилированной воды берут из-под земли, а не сразу из ледников. Так как ни одна санэпидемстанция не пропустит такой продукт на прилавки. Ведь ежегодно, по данным гляциологов, до 1 000 тонн пыли откладывается на ледники. Но это не пыль с Кумтора, а приносимая с пустынь и высохшая соль с Арала. Поэтому воду с ледников сразу пускать на производство нельзя. Для этого необходима серьезная очистка, вот только после этой процедуры она станет неконкурентноспособна. Да и при таком уровне глобального потепления через 100 лет не останется ни одного ледника. Поэтому, какую воду депутаты планируют продавать к 2050 году, не ясно, - подчеркивает Кожомкулов.