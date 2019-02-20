Погода
$ 69.65 - 69.81
€ 78.82 - 79.47

В Бишкеке девушка выпала из окна многоэтажки

28274  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке в микрорайоне Тунгуч из окна многоэтажного дома выпала молодая женщина. Информацию об этом VB.KG подтвердили в ГУВД столицы.

Она осталась жива. И это пока все, что сообщают в милиции. Была ли это попытка суицида или несчастный случай, также не ясно.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По итогу будет дана более подробная информация.

Позже пресс-служба МВД заявила следующее:

В целях уточнения МВД сообщает, что 20 февраля примерно в 14:20 в УВД Октябрьского района

г.Бишкек поступило сообщение о попытке суицида. Указывалось, что в микрорайоне Тунгуч неизвестная девушка собирается выпрыгнуть из окна шестого этажа дома. На место происшествия немедленно направились сотрудники УВД Октябрьского района. Девушка находилась в квартире на шестом этаже, собиралась броситься из окна. Двери оказались закрытыми.

Уговоры и крики снизу не подействовали. Быстро сообразив, участковые уполномоченные милиции, ИДН, оперативники быстро нашли и растянули внизу под окнами ковер. Прибывшие сотрудники МЧС открыли дверь, однако девушка, несмотря на уговоры, выпрыгнула из окна. Находившимся внизу сотрудникам милиции удалось спасти девушку. Натянутый внизу ковер смягчил удар.

В настоящее время проводится работа, направленная на установление причины суицида. Личность девушки установлена, в мае текущего года ей исполнится 18 лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376864
Теги:
ГУВД, несчастный случай, попытка суицида, Бишкек, Кыргызстан, следствие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Камила
20.02.2019, 21:29

Слава Богу, что жива

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  