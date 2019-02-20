В Бишкеке девушка выпала из окна многоэтажки

В Бишкеке в микрорайоне Тунгуч из окна многоэтажного дома выпала молодая женщина. Информацию об этом VB.KG подтвердили в ГУВД столицы.

Она осталась жива. И это пока все, что сообщают в милиции. Была ли это попытка суицида или несчастный случай, также не ясно.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По итогу будет дана более подробная информация.

Позже пресс-служба МВД заявила следующее:

В целях уточнения МВД сообщает, что 20 февраля примерно в 14:20 в УВД Октябрьского района

г.Бишкек поступило сообщение о попытке суицида. Указывалось, что в микрорайоне Тунгуч неизвестная девушка собирается выпрыгнуть из окна шестого этажа дома. На место происшествия немедленно направились сотрудники УВД Октябрьского района. Девушка находилась в квартире на шестом этаже, собиралась броситься из окна. Двери оказались закрытыми.

Уговоры и крики снизу не подействовали. Быстро сообразив, участковые уполномоченные милиции, ИДН, оперативники быстро нашли и растянули внизу под окнами ковер. Прибывшие сотрудники МЧС открыли дверь, однако девушка, несмотря на уговоры, выпрыгнула из окна. Находившимся внизу сотрудникам милиции удалось спасти девушку. Натянутый внизу ковер смягчил удар.

В настоящее время проводится работа, направленная на установление причины суицида. Личность девушки установлена, в мае текущего года ей исполнится 18 лет.