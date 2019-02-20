Семья отравилась угарным газом: мать и дочь погибли

Сегодня, 20 февраля, в Таласскую областную объединенную больницу были доставлены двое детей, отравившихся угарным газом. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава КР.

Несовершеннолетние 2006 и 2014 года рождения находятся в отделении детской реанимации в тяжелом состоянии. Они получают необходимую медицинскую помощь.

Как стало известно позже, еще двое членов этой семьи не выжили. Мать и старшая дочь 2004 г.р. погибли на месте происшествия – они угорели.

По данным пресс-службы МЧС КР, им сообщили о пожаре в жилом доме в 15.36 минут. На место выехал один пожарный расчет. Однако открытого огня не обнаружено. Сейчас выясняются причины возникновения угарного газа.