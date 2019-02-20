Погода
$ 69.65 - 69.81
€ 78.82 - 79.47

Семья отравилась угарным газом: мать и дочь погибли

2686  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 20 февраля, в Таласскую областную объединенную больницу были доставлены двое детей, отравившихся угарным газом. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава КР.

Несовершеннолетние 2006 и 2014 года рождения находятся в отделении детской реанимации в тяжелом состоянии. Они получают необходимую медицинскую помощь.

Как стало известно позже, еще двое членов этой семьи не выжили. Мать и старшая дочь 2004 г.р. погибли на месте происшествия – они угорели.

По данным пресс-службы МЧС КР, им сообщили о пожаре в жилом доме в 15.36 минут. На место выехал один пожарный расчет. Однако открытого огня не обнаружено. Сейчас выясняются причины возникновения угарного газа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376867
Теги:
Минздрав, МЧС, несовершеннолетние, погибшие, пожар, Таласская область, Кыргызстан, пострадавшие, больница, погиб ребенок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  