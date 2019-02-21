Кыргызстанцам предложили обсудить переход на латиницу

Если есть необходимость перехода на латиницу, то какой вариант нам больше подойдет: свой собственный кыргызский алфавит с латинскими буквами или турецкий вариант? Таким вопросом задался один из читателей VB.KG под именем Bahti Brati.

По его словам, только в споре рождается истина, и поэтому вся общественность должна принять участие в обсуждении этого вопроса. .

"Было бы неплохо этой новостью побудить всю общественность: экспертов, специалистов, гражданских активистов и всех желающих обсудить этот вопрос и озвучить свое мнение", - написал он.

На фотографиях: а) Вариант латинского алфавита, схожего с турецким и памирским. б) Пример латинского алфавита, используемого в Википедии.

Отметим, в первой половине 19 века кыргызы использовали арабский алфавит. В 1911 году на этом алфавите появились первые кыргызские печатные публикации. 12 декабря 1927 года ЦИК Киргизской АССР признал латинизированный алфавит государственным. В декабре 1940 года Верховный Совет Киргизской ССР одобрил переход на кириллицу.