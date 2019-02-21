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Кыргызстанцам предложили обсудить переход на латиницу

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- Бакыт Стамов
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Если есть необходимость перехода на латиницу, то какой вариант нам больше подойдет: свой собственный кыргызский алфавит с латинскими буквами или турецкий вариант? Таким вопросом задался один из читателей VB.KG под именем Bahti Brati.

По его словам, только в споре рождается истина, и поэтому вся общественность должна принять участие в обсуждении этого вопроса. .

"Было бы неплохо этой новостью побудить всю общественность: экспертов, специалистов, гражданских активистов и всех желающих обсудить этот вопрос и озвучить свое мнение", - написал он.

На фотографиях: а) Вариант латинского алфавита, схожего с турецким и памирским. б) Пример латинского алфавита, используемого в Википедии.

Отметим, в первой половине 19 века кыргызы использовали арабский алфавит. В 1911 году на этом алфавите появились первые кыргызские печатные публикации. 12 декабря 1927 года ЦИК Киргизской АССР признал латинизированный алфавит государственным. В декабре 1940 года Верховный Совет Киргизской ССР одобрил переход на кириллицу.


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URL: https://www.vb.kg/376871
Теги:
кыргызский язык, наука, образование, русский язык, Кыргызстан
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Комментарии
Frunze Citizen
21.02.2019, 16:26
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 5
Комментариев: 14

Зачем и почему ? Кому это выгодно ?Не пендосовский ли вариант как в Казахстане !??

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Жалоба модератору
Каныбек
21.02.2019, 16:34

Если от этого жизнь улучшиться в лучшую сторону то да , а так ребята давайте  сначала наведем элементарный порядок в доме , а потом начнем думать о высоком . 

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Болотбек
21.02.2019, 16:57

Классно выразился -Свой собственный кыргызской алфавит с латинскими буквами. А сегодня можно сказать тоже свой алфавит,но тоже с буквами кириллицы. А вообще то кириллица удобней. По ней один звук обозначается одной буквой. А по латинице для обозначения одного звука надо использовать две, а то и три буквы. Например звук "Ш" надо писать так "Sh". Короче на это нужны деньги.

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APA Style
21.02.2019, 17:09

Это что плагиат? Были же статьи до этого. 

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Диля
21.02.2019, 17:14

Не совсем понятно кто предлагает и кто выдвинул такое предложение в тексте новости.

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Сеструха
21.02.2019, 17:22

Латынь!? Наши не могут нормально писать на кириллице, а вы нам латынь. Давайте сначала жить начнем, как нам обещал Соке на выборах, а потом и подумаем, нужен ли нам перевод этот. 

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Артур
21.02.2019, 17:38

Каныбек

Если от этого жизнь улучшиться в лучшую сторону то да , а так ребята давайте  сначала наведем элементарный порядок в доме , а потом начнем думать о высоком . 

 Ага   щаааас.. улучшится.

Неуважаемые чинуши, лучше разберитесь с бардаком стране, а потом ерундой занимайтеся. 

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Асанбек
21.02.2019, 17:41

Это технология обработки общественного сознания.Окно Овертона.Вброс в общественный дискус нужного им вопроса.Предоставление псевдовыбора между 2 вариантами латиницы.

Потом будет опрос -хотите ли чтобы Кыргызстан сейчас вошёл в НАТО или хотите немного лет 5 подождать ?

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Жалоба модератору
The Mentalist
21.02.2019, 18:12
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 13

Рано или поздно так и будет

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Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
21.02.2019, 18:15
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Сумма оценок комментариев
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Комментариев: 175

Кто именно предложил или предлагает?

Это фейковый ВБРОС...........мусор короче говоря.........

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ГрКР
21.02.2019, 18:21

Скорее это не латынь, а турецкий алфавит. Если переходить, то надо на чистый латинский алфавит, чтобы легче учить английский и другие языки. Некоторые представленные буквы не соответствуют арабским буквам, их тоже надо привести в соответствие, чтобы также учить арабский язык. А вообще - то в стране есть много других более важных вопросов, чем переход на латиницу. Наверно скоро объявят, что доноры выделят столько - то десятки или  сот миллионов долларов, что из бюджета не потратим ни сома.  

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