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Казахстан запретил ввоз овощей и фруктов из Кыргызстана

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- Екатерина Улитина
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Казахстан ввел запрет на ввоз на свою территорию продовольственного и семенного картофеля, яблок и хурмы из Кыргызстана. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на заместителя председателя Комитета государственной инспекции в АПК Алмабека Марса.

Кроме того, под запрет на ввоз попал узбекистанский гранат.

По информации казахстанского чиновника, в последнее время участились случаи систематического выявления в подкарантинной продукции поставляемой из Кыргызстана и Узбекистана, таких карантинных объектов как;

- карантинного объекта червеца Комстока - Pseudococcus comstocki (Kuwana) в яблоках, хурме и гранатах;

- карантинного объекта золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens в картофеле

По данным соседней республики, в 2018 году и в январе-феврале текущего года при досмотре подкарантинных грузов, ввозимых в Казахстан из Кыргызской Республики выявлено 465 фактов нарушений единых карантинных фитосанитарных требований, в том числе 59 случаев ввоза зараженной карантинным объектами подкарантинной продукции.

В Министерстве сельского хозяйства пока не комментируют введенный запрет.


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URL: https://www.vb.kg/376873
Теги:
Казахстан, нарушения, сельское хозяйство, экспорт, ЕАЭС, Кыргызстан, Минсельхоз
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