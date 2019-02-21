Казахстан запретил ввоз овощей и фруктов из Кыргызстана

Казахстан ввел запрет на ввоз на свою территорию продовольственного и семенного картофеля, яблок и хурмы из Кыргызстана. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на заместителя председателя Комитета государственной инспекции в АПК Алмабека Марса.

Кроме того, под запрет на ввоз попал узбекистанский гранат.

По информации казахстанского чиновника, в последнее время участились случаи систематического выявления в подкарантинной продукции поставляемой из Кыргызстана и Узбекистана, таких карантинных объектов как;

- карантинного объекта червеца Комстока - Pseudococcus comstocki (Kuwana) в яблоках, хурме и гранатах;

- карантинного объекта золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens в картофеле

По данным соседней республики, в 2018 году и в январе-феврале текущего года при досмотре подкарантинных грузов, ввозимых в Казахстан из Кыргызской Республики выявлено 465 фактов нарушений единых карантинных фитосанитарных требований, в том числе 59 случаев ввоза зараженной карантинным объектами подкарантинной продукции.

В Министерстве сельского хозяйства пока не комментируют введенный запрет.