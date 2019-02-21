Выпрыгнувшая из окна девушка пришла в себя

Девушка, выбросившаяся из окна 6 этажа в микрорайоне "Тунгуч", пришла в себя. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава КР.

- Если вчера ее состояние оценивалось, как крайне тяжелое, она была в предкоматозном состоянии, то сегодня – тяжелое. Она в сознании. Но по-прежнему в реанимации, - отметили в ведомстве.

По данным врачей у молодой девушки перелом ребер и шейных позвонков.

Напомним, вчера в микрорайоне "Тунгуч" 16-летняя девушка, несмотря на попытки сотрудников правоохранительных органов остановить ее, выпрыгнула из окна. Но упала в ковер, растянутый прибывшими милиционерами, что и смягчило удар.

Правоохранительные органы сейчас выясняют, что толкнуло ее на попытку покончить жизнь самоубийством.

Фото иллюстративное