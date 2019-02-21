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Выпрыгнувшая из окна девушка пришла в себя

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- Оксана Гут
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Девушка, выбросившаяся из окна 6 этажа в микрорайоне "Тунгуч", пришла в себя. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава КР.

- Если вчера ее состояние оценивалось, как крайне тяжелое, она была в предкоматозном состоянии, то сегодня – тяжелое. Она в сознании. Но по-прежнему в реанимации, - отметили в ведомстве.

По данным врачей у молодой девушки перелом ребер и шейных позвонков.

Напомним, вчера в микрорайоне "Тунгуч" 16-летняя девушка, несмотря на попытки сотрудников правоохранительных органов остановить ее, выпрыгнула из окна. Но упала в ковер, растянутый прибывшими милиционерами, что и смягчило удар.

Правоохранительные органы сейчас выясняют, что толкнуло ее на попытку покончить жизнь самоубийством.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/376874
Теги:
ГУВД, Минздрав, несовершеннолетние, попытка суицида, Бишкек, Кыргызстан, больница
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