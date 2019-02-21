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Исмаилова: Нацэнергохолдинг продолжает свои незаконные действия!

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова потребовала ликвидировать Нацэнергохолдинг и Государственный комитет энергетики, промышленности и недропользования и создать на их базе Министерство энергетики.

- Нацэнергохолдинг - полулегитимная структура, доказавшая за 3 года существования свою неэффективность и несостоятельность, - сказала депутат.

Она рассказала, что с конца прошлого года Нацэнергохолдинг пытается найти деньги для своего существования, собирая их со своих дочерних компаний.

По ее словам, 14 января 2019 года Холдинг направил письмо в ГАРТЭК (Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса) с просьбой оказать содействие во взыскании 31,2 млн сомов с дочерних компаний. Замдиректора ГАРТЭК разослала письма 7 компаниям (ОАО "Востокэлектро", ОАО "Северэлектро" и другие) с требованием погасить задолженность.

- Сейчас продолжаются противоправные и незаконные действия ГАРТЭК и Нацэнергохолдинга. Они заботятся только о получении колоссальных зарплат. Необходимо ликвидировать госкомитет по энергетике и Нацэнергохолдинг и создать на их базе полноценное профильное министерство энергетики и топливных ресурсов, - сказала Аида Исмаилова.

Напомним, все энергокомпании Кыргызстана не раз заявляли об убыточности своей деятельности из-за низких тарифов. Кроме того, они обременены большими кредитными обязательствами. Нацэнергохолдинг - структура, созданная три года назад для управления всеми энергокомпаниями с госдолей участия. Ее финансируют дочерние предприятия.


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URL: https://www.vb.kg/376879
Теги:
Минэнергопром, энергетика, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Нацэнергохолдинг
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Комментарии
Отец
21.02.2019, 13:50

Надо объяснить им смысл выражения "Жадность фраера сгубила" и освежить в их памяти сказку "О рыбаке и рыбке", особенно финальную часть.

+2
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