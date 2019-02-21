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Исторический музей не позволяет открыть ГКНБ?

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- Бакыт Стамов
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Еще в декабре прошлого года вице-премьер-министр КР Алтынай Омурбекова сообщала, что открытие исторического музея запланировано на январь-февраль 2019 года. Связано это, по ее словам, с тем, что из-за возбужденного уголовного дела приостановили поставку оборудования. В частности, она упомянула электронные турникеты.

И вот уже февраль подходит к завершению, а в Министерстве культуры, информации и туризма КР до сих пор не знают, когда наконец откроется Исторический музей Кыргызстана. Об этом редакции VB.KG сообщили в самом госоргане.

Также в Минкультуры не стали отвечать на вопрос, связано ли это с продолжением работ по реконструкции музея. Хотя в то же время ранее представительница музея спокойно ответила VB.KG, что причина как раз в этом. Правда, если это так, то почему тогда были случаи, когда иностранцев пускали на экскурсии в музей?

Не удалось выяснить и насчет остального оборудования, которое, по словам вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой, в конце прошлого года не завезли из-за опять же уголовного дела, возбужденного СУ ГКНБ КР.

Напомним, СУ ГКНБ КР предъявило обвинение бывшему премьер-министру Сапару Исакову по делу о реконструкции Государственного исторического музея по части 2 статьи 303 "Коррупция, повлекшая тяжкие последствия" Уголовного кодекса КР.

По данным следствия, в результате преступных действий Исакова и других должностных лиц при реконструкции музея государству причинен ущерб на сумму 101 миллион 690 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/376894
Теги:
ГКНБ, Министерство культуры и туризма, музей, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, Алтынай Омурбекова
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