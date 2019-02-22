Штрафов по "Безопасному городу" пока не будет. ГУОБДД объясняет, почему

ГУОБДД пока не будет рассылать письма с постановлениями о штрафах за нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В трех чтениях были одобрены изменения в Кодекс о нарушениях. Там довольно много изменений, одно из них позволяет водителям оплачивать половину от суммы штрафа, если оплата производится в течение 15 дней после получения извещения. Мы хотим, чтобы все водители были в равных условиях и имели возможность сократить сумму своего штрафа, поэтому решили подождать. Постановления о нарушениях начнем выписывать после вступления в силу закона, - рассказали в пресс-службе ГУОБДД.

Напомним, с 12 февраля в Бишкеке и Чуйской области нарушения ПДД фиксируют камеры фото- и видеофиксации. Несколькими неделями раньше, 1 января 2019 года, вступили в силу новые суммы штрафов, самый дешевый штраф всего 1000 сомов.