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Штрафов по "Безопасному городу" пока не будет. ГУОБДД объясняет, почему

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- Екатерина Улитина
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ГУОБДД пока не будет рассылать письма с постановлениями о штрафах за нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В трех чтениях были одобрены изменения в Кодекс о нарушениях. Там довольно много изменений, одно из них позволяет водителям оплачивать половину от суммы штрафа, если оплата производится в течение 15 дней после получения извещения. Мы хотим, чтобы все водители были в равных условиях и имели возможность сократить сумму своего штрафа, поэтому решили подождать. Постановления о нарушениях начнем выписывать после вступления в силу закона, - рассказали в пресс-службе ГУОБДД.

Напомним, с 12 февраля в Бишкеке и Чуйской области нарушения ПДД фиксируют камеры фото- и видеофиксации. Несколькими неделями раньше, 1 января 2019 года, вступили в силу новые суммы штрафов, самый дешевый штраф всего 1000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/376901
Теги:
ПДД, штраф, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
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Комментарии
Прокурор
22.02.2019, 11:22

да правильно надо снизит штрафы как было раньше, это решение будет справедливо. 

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Куба
22.02.2019, 11:25

биздин окмот жарандар учун кызмат кылганын ушундан карасак болот. 

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Кинг
22.02.2019, 11:46

В смысле самый дешевый штраф всего 1000 сом???ебан....е ебану...ки пи....те лесом.

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Читатель
22.02.2019, 11:49

Такое только в нашей стране возможно. Приняли Законы, которые не работают? Зачем писали тогда? Где средства, выделенные на это? Зачем громкие на всю страну шоу устраивали тогда про штрафы? Все СМИ ведь растрезвонили по всему миру про Безопасный город и огромные финансовые поступления в бюджет. Уж не кажется ли, что пора это никчемное и недееспособное Правительство отправить в отставку? По всем направлениям пошли в минус. Как только стала возмущаться общественность за высокие штрафы, Власть включает задний ход. Но это же не выход из положения? Экономика упала, преступность растёт, цены на все растут, Законны не работают, кадры некомпетентны, необразованы и малограмотны, с грязным прошлым, в стране бардак, кадровая политика - просто позорище, управляют базаркомы и случайные люди. Кого только не набрали во Власть. Половина членов правительста уволена и арестована. Зачем такое Правительство? И об этом все так говорят. Я выразил общее мнение. И это правда. Народ возмущается. Нет уверенности в завтрашнем дне. Больше всего беспокоит будущее наших детей. Как они будут жить в этой стране? Что будет дальше?

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Штепсель
22.02.2019, 11:53

Что? Они там вообще с ума сошли? Есть зафиксированное правонарушение, но государственный орган говорит "подождем пока, а потом оштрафуем"... давайте убийц сажать потом, пусть походят. Коррупционеров закрывать в старости, пусть поживут на наворованное нормальной жизнью...

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Али
22.02.2019, 12:03

Слава Богу! А то я думал, что с вашими долбанными правилами да знаками, от которых вы сами путаетесь, попал на штрафы. Вы не торопитесь, разберитесь с метками, знаками, все взвесьте, семь раз подумайте, да один раз отрежьте, а потом ознакомьте через СМИ с правилами ваших знаков (черт знает, что вы еще напридумаете), а потом объявляйте о старте.

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Нуржан
22.02.2019, 12:27

Причина только одна - страх рассылать штрафы.

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77
22.02.2019, 12:37

Штрафы сделайте 500 сом а алкашам и встречкам 50000 сом

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Бывший владелец
22.02.2019, 12:56

Сначала бы с гендовкренностью разобраться.

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007
22.02.2019, 13:07

Просто народ поймал на обмане властей? Они показали 9 миллионов, а на утро сказали и миллиона нет. Вот и реакция пошла. Весну боятся власти! Решили сделать так, чтоб вообще без власти не остаться. 

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Омурбек
22.02.2019, 13:21

Нужно уменьшить раза в три сумму штрафов, тогда никто не будет возмущаться.

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Вадим
22.02.2019, 13:30

Штрафы придут, не сегодня, так завтра, но придут, а по сему лучше думайте, как кормить семью, а не нарушаете ПДД. А то привыкли, как прижмут, так сразу весну вспоминают. В горы пи... й, там дорожных знаков нет.

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Ляля
22.02.2019, 14:26

Да это к лучшему надо проанализировать и только патом и писать штрафы.

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Александр
22.02.2019, 15:07

Безопасный город нужен и это беспорно.Но на мой взгляд необходимо создать базу данных гдечеловек получивший письмо счастья мог-бы просмотреть своенарушение. И если он не согласен с нарушениемто мог-бы его обжаловать

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ПДД
22.02.2019, 15:14

У нас реально надо признаться  что правилу дорожных движений ни кто не соблюдает есть но малом в количестве. раньше мы не обращали внимание на знаках только начали подумать что они нужны. 

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Bishkekman
22.02.2019, 16:05
Карма: +40
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 54
Минусов: 14
Комментариев: 85

Бардак! Пока Вега несколько месяцев устанавливала камеры, наши мантоеды чем занимались? Могли же в то же время тоже работать, исправлять законы. 

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