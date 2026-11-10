В Кыргызстане подписи за кандидатов в президенты собирают через "Тундук"

Для участия в президентских выборах в Кыргызстане каждому кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 30 тысяч избирателей. Сбор подписей может осуществляться в электронном формате через государственный портал "Тундук" либо на бумажных подписных листах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По её данным, требование о сборе не менее 30 тысяч подписей предусмотрено статьёй 52 Конституционного закона КР "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

Согласно положению, принятому 23 сентября 2026 года, электронный сбор подписей в поддержку кандидатов осуществляется посредством автоматизированной информационной системы "Сбор подписей" с использованием облачной электронной цифровой подписи.

Система работает через государственный портал электронных услуг "Тундук" и позволяет уполномоченным представителям кандидатов отслеживать количество собранных подписей, просматривать сведения об избирателях и формировать подписные листы.

В частности, пользователям системы доступен список зарегистрированных подписей с указанием порядкового номера, фамилии, имени, региона избирателя и даты подтверждения подписи.

Кроме того, предусмотрена возможность получения статистических данных о поддержавших кандидатов избирателях с разбивкой по возрасту и территориальному признаку.

Форма подписных листов, порядок сбора и проверки подписей определяются Центральной избирательной комиссией.

По информации государственного учреждения "Кызмат", количество пользователей портала "Тундук" превышает 3,6 миллиона человек.