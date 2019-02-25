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В Бишкеке молодая девушка родила четверняшек - дети в тяжелом состоянии

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- Бакыт Стамов
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В Бишкеке девушка родила сразу четверняшек. Информацию редакции VB.KG подтвердили в родильном доме № 4.

По данным заместителя главврача по лечебной работе Жамили Мариповой, из-за недоношенности дети находятся в тяжелом состоянии.

- Первой родилась девочка весом 1470 грамм, второй тоже девочка весом 1400 грамм, третий мальчик - 1550 грамм и последней девочка – 1420 грамм. Роженице делали кесарево сечение, и она сейчас в реанимации. Дети также находятся в реанимации в тяжелом состоянии, - пояснила она.

Известно, что молодая мама 1991 года рождения с мужем являются жителями Талаской области. В Бишкеке они снимали квартиру.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/376926
Теги:
дети, родильный дом, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
123
25.02.2019, 17:10

Если им нужна помощь, дайтеикоординаты

0
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Бема
25.02.2019, 17:58

Кудайым озун жардам бер !

0
Цитировать
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