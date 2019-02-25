В центре Бишкека толпа неизвестных убила 18-летнего парня из-за девушек

В ночь с 23 на 24 февраля в районе пересечения улиц Чуй - бульвар Эркиндик толпа неизвестных парней нанесла ножевые ранения двум первокурсникам Физкультурного института. Один из них – уроженец Тюпского района скончался от полученных травм на операционном столе, второй – бишкекчанин, находится в больнице. Жуткую историю редакции VB.KG рассказали очевидцы и знакомые погибшего. Далее с их слов.

23 февраля шестеро ребят из одного села Курменты Тюпского района и два бишкекчанина – учащиеся столичного института, все 2000 года рождения – отдыхали на съемной квартире, расположенной на пересечении улиц Чуй/Гоголя. Около часу ночи жители столицы пригласили в гости двух малознакомых девушек. Представительницы слабого пола приехали, но вскоре между ними и отдыхающими парнями произошла словесная перепалка.

Участник происшествия Нурбек (имя изменено) заверяет, что к девушкам никто не приставал, и они сами спровоцировали конфликт. Он якобы слышал, как те позвонили знакомым и попросили приехать на вышеуказанный адрес, чтобы разобраться с "обидчиками".

Вскоре на пороге номера появились восемь человек, а отдыхающие первокурсники решили бежать. Как так получилось, что обе стороны конфликта встретились уже примерно в половину второго ночи на пересечении улицы Чуй и бульвара Эркиндик, не ясно. Но, со слов иссыккульцев, их поджидали там еще двое парней, причем все с теми же девушками. А когда началась потасовка, из кафе "Империя пиццы", что располагается неподалеку, к ним вышли еще порядка двадцати джигитов.

- Массовой драки как таковой не было. Кто-то из толпы сразу пырнул ножом двоих ребят. Тилеку (имя изменено – ред.) нанесли два удара в грудь. Его одногруппнику из Бишкека – Талгату (имя изменено –ред.) – один удар в почку, второй в поясницу. Тилек, как потом оказалось, истекая кровью, в шоковом состоянии добежал с места происшествия до проспекта Жибек-Жолу, - рассказывает Нурбек.

Тилека на такси сначала отвезли в поликлинику №8 в Востоке-5. Там его не приняли, так как не могли в силу специфики оказать необходимую помощь, но отправили на "Скоро" в Национальный хирургический центр им. М.Мамакеева. Парня оперировали, но было потеряно много крови. Попытки его реанимировать результата не принесли, он скончался.

- Ему было 18 лет. Отца у него не было, мать болеет, он был единственным кормильцем в семье. Сегодня мы его похоронили, - говорят знакомые погибшего.

Второй пострадавший – Талант – сейчас находится в больнице.

О происшествии в ГУВД Бишкека сообщили из больницы. Пострадавшую сторону накануне вызывали в Первомайский РОВД, но о ходе дела нет никакой информации.

- На месте происшествия есть видеокамеры, они должны были все зафиксировать. Но про них в милиции молчат. Нас допросили, нам же самим ничего не говорят. Знаем только, что большинство нападавших они нашли, но их не задерживают. Мы видели и этих двух девчонок, как они улыбающиеся выходили из РОВД. Парней, которые приехали разбираться, мы не знаем, они старше. Нам кажется, что все это было заранее запланировано. Не могли же случайно все они – 30 человек - в одном месте собраться. Просто хотели развести первокурсников на деньги, на телефоны и т.п., - предполагают потерпевшие.

И отмечают, что в VB.KG обратились для того, чтобы дело было расследовано справедливо, чтобы виновные понесли достойное наказание и больше не нападали толпой на таких же молодых ребят.

Заведующий торакальным отделением Национального хирургического центра им. М.Мамакеева Таалай Акматов редакции VB.KG подтвердил, что в ночь на 24 февраля они оперировали молодого парня с двумя ножевыми ранениями. По его данным, причиной смерти стала поздняя доставка пациента и тампонада сердца.

Редакция также обратилась за комментариями в ГУВД Бишкека за комментарием. Но информации от правоохранительных органов пока нет. Примечательно, что о произошедшем в милицейских сводках ничего не сообщалось.