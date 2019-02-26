Погода
$ 69.58 - 69.77
€ 78.89 - 79.55

У 57-летнего иссыккульца в доме нашли более 8 килограммов марихуаны

210  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На Иссык-Куле с крупной партией наркотиков задержан 57-летний мужчина. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его данным, 19-февраля оперативникам СБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям поступила информация о том, что на территории Иссык-Кульского района мужчина незаконно хранит у себя дома крупную партию наркотиков и пытается ее сбыть.

Сообщение было зарегистрировано в "Едином реестре преступлений и проступков" УВД Иссык-Кульской области. В соответствии со статьей 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР было начато досудебное производство.

В результате следственно-оперативных мероприятий установлена личность сбытчика. Им оказался 57-летний житель села Чон-Сары-Ой, ранее неоднократно судимый за скотокрадство А. Замирбек.

В целях задержания подозреваемого с поличным оперативники СБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям выступили в качестве покупателей и назначили место сделки. В указанном месте при сбыте 550 граммов гашиша, расфасованного в спичечные коробки, был задержан подозреваемый. При дальнейшем санкционированном обыске в доме задержанного было обнаружено и изъято 8 кг 100 гр наркотического вещества - марихуаны, уложенной в мешке.

Кроме этого, был обнаружен и изъят кустарный станок для изготовления наркотических веществ.

Задержанный водворен в ИВС ОВД Иссык-Кульского района. Решением районного суда в отношении А. Замирбека избрана мера пресечения арест сроком на два месяца.

Ведётся досудебное производство.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376933
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, наркотики, суд, уголовная ответственность, марихуана, Сталбек Усубакунов, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  