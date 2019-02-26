У 57-летнего иссыккульца в доме нашли более 8 килограммов марихуаны

На Иссык-Куле с крупной партией наркотиков задержан 57-летний мужчина. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его данным, 19-февраля оперативникам СБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям поступила информация о том, что на территории Иссык-Кульского района мужчина незаконно хранит у себя дома крупную партию наркотиков и пытается ее сбыть.

Сообщение было зарегистрировано в "Едином реестре преступлений и проступков" УВД Иссык-Кульской области. В соответствии со статьей 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР было начато досудебное производство.

В результате следственно-оперативных мероприятий установлена личность сбытчика. Им оказался 57-летний житель села Чон-Сары-Ой, ранее неоднократно судимый за скотокрадство А. Замирбек.

В целях задержания подозреваемого с поличным оперативники СБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям выступили в качестве покупателей и назначили место сделки. В указанном месте при сбыте 550 граммов гашиша, расфасованного в спичечные коробки, был задержан подозреваемый. При дальнейшем санкционированном обыске в доме задержанного было обнаружено и изъято 8 кг 100 гр наркотического вещества - марихуаны, уложенной в мешке.

Кроме этого, был обнаружен и изъят кустарный станок для изготовления наркотических веществ.

Задержанный водворен в ИВС ОВД Иссык-Кульского района. Решением районного суда в отношении А. Замирбека избрана мера пресечения арест сроком на два месяца.

Ведётся досудебное производство.