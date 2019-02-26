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Жестокое убийство в центре Бишкека: задержан один подозреваемый

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- Оксана Гут
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По факту убийства 18-летнего парня в центре Бишкека возбуждено уголовное дело, один подозреваемый задержан. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Редакция публикует версию правоохранительных органов.

24 февраля в УВД Первомайского района Бишкека примерно в 1:57 поступил вызов о том, что на площади "Ала-Тоо" произошла драка.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района, но по приезду по указанному адресу никого не оказалось.

Позже вызов поступил уже из больницы. Сообщалось, что к ним поступили молодые мужчины с колото-резаными ранами сначала Ш.Т., а после Ж.Р. 2000 г.р. Последний во время операции скончался.

В ходе следствия было установлено, что 24 февраля потерпевшая сторона отмечали день рождения и пригласили двух девушек, но между друзьями потерпевшей стороны и девушками возник конфликт и те пригласили своих знакомых для разбирательств. Между парнями обеих сторон произошла словесная перепалка, которая переросла в драку, в результате чего двое парней получили ножевые ранения.

Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 138 ч.3 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

Сотрудниками Службы криминальной милиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый - 23-летний Т.А.

На основании ст.98 УПК КР (Основания задержания) гражданин Т.А. водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время сотрудниками милиции устанавливаются соучастники данного преступления.

Начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/376934
Теги:
ГУВД, ИВС, задержание, поножовщина, убийство, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, больница, следствие, уголовное дело
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