В России задержан кыргызстанец за изнасилование 14-летней девочки

28-летний трудовой мигрант из Кыргызстан подозревается в жестоком изнасиловании 14-летней россиянки. Он задержан сотрудниками полиции и заключен под стражу. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что преступление произошло в городе Волхове Ленинградской области. По версии следствия, ночью 22 февраля нигде не работающий кыргызстанец изнасиловал несовершеннолетнюю в садоводстве "Восход-6".

Позже девочку в бессознательном состоянии к ее дому подбросили неизвестные на легковой машине бордового цвета.

Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. На ее теле медики обнаружили множественные гематомы и подтвердили, что ребенка насильно лишили невинности.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.