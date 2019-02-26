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В России задержан кыргызстанец за изнасилование 14-летней девочки

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- Оксана Гут
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28-летний трудовой мигрант из Кыргызстан подозревается в жестоком изнасиловании 14-летней россиянки. Он задержан сотрудниками полиции и заключен под стражу. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что преступление произошло в городе Волхове Ленинградской области. По версии следствия, ночью 22 февраля нигде не работающий кыргызстанец изнасиловал несовершеннолетнюю в садоводстве "Восход-6".

Позже девочку в бессознательном состоянии к ее дому подбросили неизвестные на легковой машине бордового цвета.

Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. На ее теле медики обнаружили множественные гематомы и подтвердили, что ребенка насильно лишили невинности.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/376945
Теги:
изнасилование, несовершеннолетние, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, следствие, уголовное дело
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Комментарии
Лира
26.02.2019, 16:02

Да что же это за половые гиганты у нас народились? Да вот только детей и могут насиловать. Уроды конченые!  Нужна кострация!

+1
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Жалоба модератору
врут
26.02.2019, 16:45

Неизвестные подбросившие к дому пострадавшую это и сделали, а козлом отпущения сделали нашего соотечественника.

+1
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Жалоба модератору
талаский
26.02.2019, 18:31

а может это не кыргыз там же написано кыргызстанец это может быть кто угодно с кыргызским паспортом узбек таджик уйгур поэтому не надо гнать на кыргызов пока там конкретно не скажут что это кыргыз а не кыргызстанец

+1
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