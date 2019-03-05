Верховный суд пересмотрит дело Садыра Жапарова

Верховный суд намерен пересмотреть дело экс-депутата Садыра Жапарова. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По данным ведомства, дата слушания назначена на 23 апреля текущего года.

Между тем адвокат экс-депутата Шарабидин Токтосунов оказался не в курсе происходящего.

- Я только готовлю заявление в суд о пересмотре дела моего подзащитного. Дело в том, что Садыра Жапарова осудили по показаниям 4 свидетелей, которые позже отказались от своих слов. В частности, они признались, что их заставили оговорить Жапарова. Есть даже их видеообращение, - сказал юрист.

Напомним, в январе этого года городская прокуратура Бишкека отказала в пересмотре дела Садыра Жапарова по вновь открывшимся обстоятельствам.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров находится под стражей с 25 марта 2017 года. В отношении него было возбуждено дело по ст. 227 "Захват заложника", 341 "Применение насилия в отношении представителя власти", 113 "Угроза убийством" и 234 "Хулиганство" УК КР.

Согласно следствию, 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе по вопросу "Кумтора" митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской обладминистрации Эмилбека Каптагаева. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга был Садыр Жапаров, который руководил всем дистанционно.

Ранее в связи с введением нового кодекса решением Верховного суда Бектур Асанов и Кубанычбек Карабеков были освобождены из мест заключения.