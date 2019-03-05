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Верховный суд пересмотрит дело Садыра Жапарова

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- Бакыт Стамов
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Верховный суд намерен пересмотреть дело экс-депутата Садыра Жапарова. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По данным ведомства, дата слушания назначена на 23 апреля текущего года.

Между тем адвокат экс-депутата Шарабидин Токтосунов оказался не в курсе происходящего.

- Я только готовлю заявление в суд о пересмотре дела моего подзащитного. Дело в том, что Садыра Жапарова осудили по показаниям 4 свидетелей, которые позже отказались от своих слов. В частности, они признались, что их заставили оговорить Жапарова. Есть даже их видеообращение, - сказал юрист.

Напомним, в январе этого года городская прокуратура Бишкека отказала в пересмотре дела Садыра Жапарова по вновь открывшимся обстоятельствам.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров находится под стражей с 25 марта 2017 года. В отношении него было возбуждено дело по ст. 227 "Захват заложника", 341 "Применение насилия в отношении представителя власти", 113 "Угроза убийством" и 234 "Хулиганство" УК КР.

Согласно следствию, 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе по вопросу "Кумтора" митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской обладминистрации Эмилбека Каптагаева. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга был Садыр Жапаров, который руководил всем дистанционно.

Ранее в связи с введением нового кодекса решением Верховного суда Бектур Асанов и Кубанычбек Карабеков были освобождены из мест заключения.


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URL: https://www.vb.kg/377094
Теги:
Верховный суд, Кыргызстан, уголовное дело, Садыр Жапаров, Шарабидин Токтосунов
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Комментарии
реалист
05.03.2019, 17:04

Ну Исаева же отпустили, а чем Садыр Жапаров хуже, они же белые и пушистые  

+1
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Илья
05.03.2019, 17:14

Почему это через столько то лет начинает работать сот похоже тут что то не чисто, судьи вы че там делаете вы в своем уме А 

0
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Артур
05.03.2019, 19:48

Всем известно что свое время Атамбаев просто всех пихнул в тюрьму, ему то конечно по барабану кто виновен кто нет, самое главное госказну наворовал, не нужных людей посадил. Одним словом шакал

+1
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