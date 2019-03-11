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В некоторых районах Бишкека не будет питьевой воды

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- ВБ
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14 марта 2019 года с 9.00 до 17.00 часов некоторые районы столицы останутся без воды.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Киркомстром" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами: Дэн Сяопина, Абаканская, Мурманская, Садыгалиева, Волковой и Кустанайская, в том числе: котельные КП "Бишкектеплоэнерго", АООТ "БСМ", ОсОО "Нургаз" (газовая заправка), медцентр доктора Бекбоева, мини-пекарня ЧП "Васипов", детский сад "Счастливая страна", центр защиты детей, детский комбинат №37, СШ №42, воинская часть № 97632.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и организации запастись питьевой водой.

Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.


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URL: https://www.vb.kg/377168
Теги:
Бишкекводоканал, вода, водоснабжение, отключение воды, ремонт, Бишкек, Кыргызстан
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