По чьей вине затягивается установка новых камер "Безопасного города"?

Календарный план исполнения государственного контракта по проекту "Безопасный город" в Кыргызстане был задержан в части получения согласований для проведения строительно-монтажный работ на 14 дней. Об этом сообщает Концерн радиостроения "Вега".

Сегодня, 12 марта, еще на 11 перекрестках Бишкека должны были заработать новые камеры в рамках второго этапа проекта. Но не успели проложить линии связи и электропитания к аппаратным комплексам.

Ориентировочная дата завершения работ – 15-16 марта.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе ГУОБДД КР, второй этап "Безопасного города", а равно и фиксирование штрафов ПДД на новых участках автодорог, начнется только после того, как соответствующее оборудование будет настроено, запущено и протестировано обслуживающей компанией – "Вегой".

В свою очередь, в концерне сообщают, что все строительно-монтажные работы проводятся в строгом соответствии с СНиПами, ГОСТами, а также с существующими регламентами и разрешениями государственных органов КР.

- Касательно второй фазы первого этапа проекта "Безопасный город" соответствующие инженерно-технические проекты были поданы в БишкекГлавАрхитектуру на утверждение 05.02.2019. В процессе утверждения, БГА внесло предложение проложить линии связи и энергоснабжения для стационарных АПК в скрытом (подземном) варианте. В процессе анализа всех дислокаций выяснилось, что такой технической возможности не существует, - отмечено в сообщении.

К примеру, прокладка кабельных коммуникаций подземным способом привела бы к разрушению целостности асфальтобетонного покрытия проезжих частей улиц, тротуаров и вырубке зеленых насаждений в газонных частях.

Так, решено прокладывать коммуникационные линий "по воздуху" не только в рамках второй, но и третьей, и четвертой фазе.

Еще одна проблема: без проведения строительно-монтажных работ по проекту отсутствовала юридическая возможность заказа оборудования.

- Заводы-изготовители уже произвели заказанное оборудование, проводят его метрологическую диагностику, завершают сертификацию и комплектуют для отправки в Кыргызскую Республику. В целях ускорения инсталляции оборудования, концерн радиостроения "Вега" законтрактовался с авиаперевозчиками для поставки оборудования "по мере комплектации", т.е. авиагруз будет приходить почти каждый день, - заверяют в "Веге".

При этом дата первой поставки, также ориентировочно, 16-17 марта.

Напомним, в столице в рамках второй фазы проекта "Безопасный город" должны появится камеры на следующих перекрестках:

Улица Боконбаева – проспект Манаса; проспект Чуй – проспект Манаса; проспект Чуй – улица Павлова; проспект Жибек-Жолу – проспект Манаса; улица М.Ганди – улица Боталиева; проспект Жибек Жолу – Курманджан Датки; улица Ахунбаева – улица Байтик Баатыра; проспект Чуй – улица Абдрахманова; улица Байтик Баатыра – улица Горького; путепровод по улице 7 апреля; путепровод по улице Ибраимова.

После аппаратные комплексы должны заработать в Чуйской области: на авдорогах Бишкек-Ош; Бишкек-Чалдовар; Бишкек-Торугарт.