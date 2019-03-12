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По чьей вине затягивается установка новых камер "Безопасного города"?

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- Оксана Гут
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Календарный план исполнения государственного контракта по проекту "Безопасный город" в Кыргызстане был задержан в части получения согласований для проведения строительно-монтажный работ на 14 дней. Об этом сообщает Концерн радиостроения "Вега".

Сегодня, 12 марта, еще на 11 перекрестках Бишкека должны были заработать новые камеры в рамках второго этапа проекта. Но не успели проложить линии связи и электропитания к аппаратным комплексам.

Ориентировочная дата завершения работ – 15-16 марта.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе ГУОБДД КР, второй этап "Безопасного города", а равно и фиксирование штрафов ПДД на новых участках автодорог, начнется только после того, как соответствующее оборудование будет настроено, запущено и протестировано обслуживающей компанией – "Вегой".

В свою очередь, в концерне сообщают, что все строительно-монтажные работы проводятся в строгом соответствии с СНиПами, ГОСТами, а также с существующими регламентами и разрешениями государственных органов КР.

- Касательно второй фазы первого этапа проекта "Безопасный город" соответствующие инженерно-технические проекты были поданы в БишкекГлавАрхитектуру на утверждение 05.02.2019. В процессе утверждения, БГА внесло предложение проложить линии связи и энергоснабжения для стационарных АПК в скрытом (подземном) варианте. В процессе анализа всех дислокаций выяснилось, что такой технической возможности не существует, - отмечено в сообщении.

К примеру, прокладка кабельных коммуникаций подземным способом привела бы к разрушению целостности асфальтобетонного покрытия проезжих частей улиц, тротуаров и вырубке зеленых насаждений в газонных частях.

Так, решено прокладывать коммуникационные линий "по воздуху" не только в рамках второй, но и третьей, и четвертой фазе.

Еще одна проблема: без проведения строительно-монтажных работ по проекту отсутствовала юридическая возможность заказа оборудования.

- Заводы-изготовители уже произвели заказанное оборудование, проводят его метрологическую диагностику, завершают сертификацию и комплектуют для отправки в Кыргызскую Республику. В целях ускорения инсталляции оборудования, концерн радиостроения "Вега" законтрактовался с авиаперевозчиками для поставки оборудования "по мере комплектации", т.е. авиагруз будет приходить почти каждый день, - заверяют в "Веге".

При этом дата первой поставки, также ориентировочно, 16-17 марта.

Напомним, в столице в рамках второй фазы проекта "Безопасный город" должны появится камеры на следующих перекрестках:

Улица Боконбаева – проспект Манаса; проспект Чуй – проспект Манаса; проспект Чуй – улица Павлова; проспект Жибек-Жолу – проспект Манаса; улица М.Ганди – улица Боталиева; проспект Жибек Жолу – Курманджан Датки; улица Ахунбаева – улица Байтик Баатыра; проспект Чуй – улица Абдрахманова; улица Байтик Баатыра – улица Горького; путепровод по улице 7 апреля; путепровод по улице Ибраимова.

После аппаратные комплексы должны заработать в Чуйской области: на авдорогах Бишкек-Ош; Бишкек-Чалдовар; Бишкек-Торугарт.


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URL: https://www.vb.kg/377179
Теги:
ДТП, ПДД, Чуйская область, штраф, видеонаблюдение, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
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Комментарии
ГороЖанка
12.03.2019, 14:16

Горожане поддерживают этот проект. Это ради нашего безопасности, ради наших детей. Сейчас сколько школьников учаться далеко от дома, и столько же молодые водители. Бог знает сколько из них учились, а сколько нет. Камеры будут все отслеживать и урегулировать движения. Уважаемы водители и даже пешеходы, вами ваши деньги жалко, то будьто добры соблюдайте ПДД и уважайте друг друга!

+1
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Борчик
12.03.2019, 16:27

Хороший проект во всех сторон, установите пожалуйста ещё на улице Бейшеналиева и Киевского.

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Макс
12.03.2019, 16:35

Ибо начальники и сама по себе власть глупая, вот почему! 

0
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Не ждите
12.03.2019, 17:41

Борчик

Хороший проект во всех сторон, установите пожалуйста ещё на улице Бейшеналиева и Киевского.

Там нельзя - торгашам мешать будет. Они торгуют прямо на пешеходном переходе и вообще вылезли на перекрёсток. А торгаши в Киргизии - это святое. Так что не будет там камер.

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