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В скором времени в Бишкеке появятся новые автобусы

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- ВБ
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Под председательством первого вице-мэра столицы Алмаза Бакетаева состоялась традиционная планерка с участием всех руководителей служб и предприятий города.

На повестке дня значилось три вопроса: о ходе подготовки к переписи населения и жилищного фонда 2020 года, подготовка к празднованию народного праздника "Нооруз" и проведенная работа по установке камер видеонаблюдения в маршрутных такси, автобусах и троллейбусах.

Перед началом обсуждения заявленных вопросов руководитель аппарата мэрии столицы Балбак Тулобаев представил вновь назначенных руководителей.

По первому вопросу докладчик сообщил, что перепись населения и жилищного фонда КР пройдет в республике с 23 марта по 1 апреля 2020 года, а для отдаленных зон с 20 по 29 апреля 2020 года. Переписи подлежат все граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории страны. Перепись носит обязательный характер, и опрашиваемые не могут отказаться от сообщения требуемых сведений по вопросам, включенным в переписную документацию. В случае отказа они несут ответственность в соответствии с законодательством.

По поводу подготовки к Ноорузу рассказал начальник управления культуры Урмат Белекбаев. По его словам, праздником будет охвачен весь город. По плану мероприятий подготовки и проведению праздника Нооруз-2019 проводится работа по оформлению центральной площади Ала-Тоо. Будут празднично оформлены арки здания "Илбирс", на центральных улицах будет размещено более 15 поздравительных щитов и кронштейнов.

О проведенной работе по установке камер видеонаблюдения в маршрутных такси, автобусах и троллейбусах рассказали руководители транспортных предприятий столицы. Начальник управления городским транспортом Хасанбек Алимбеков сообщил, что в настоящее время в общественном транспорте, обеспечивающим пассажирские перевозки по г. Бишкек, ежедневно по фактическому выходу имеется 2300 единиц микроавтобусов, из них видеорегистраторы установили на 1020 единиц транспорта, это примерно(40%). Камерами видеонаблюдения также оборудовано 50 автобусов, что составляет 45% и 87 троллейбусов, что составляет более 60%.

Также директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков сообщил, что до середины апреля в Бишкек прибудут новые автобусы.

По итогам совещания принято решение ускорить работу по определению нумерации домов и названий улиц и усилить подготовку к празднованию Нооруза.


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URL: https://www.vb.kg/377188
Теги:
мэрия, Нооруз, перепись населения, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, Балбак Тулобаев, Урмат Белекбаев, Алмаз Бакетаев
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Комментарии
Мыркымбай
13.03.2019, 10:55

Что за автобусы, откуда, кто производитель, можно уточнить? Или те же, нами всеми любимые made in КЫПКЫТАЙ?

-1
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Нина Горобец
13.03.2019, 11:01

Хорошо бы сразу и продумать маршруты на которые их запустят в аламедин доли и только 38 автобус верните пожалуйста 29 маршрут

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Bishkekman
13.03.2019, 11:16
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Минусов: 20
Комментариев: 115

Мыркымбай

Что за автобусы, откуда, кто производитель, можно уточнить? Или те же, нами всеми любимые made in КЫПКЫТАЙ?

Страна бедная и кроме китая мы ничего себе позволить не можем. Российские автобусы по качеств не намного лучше китая, а стоят дороже. А всякие Мерседесы мы не только по цене не можем себе позволить, но и местное отношение к технике не позволяет их закупать. Наши пассажиры и водители их сломают так же быстро как и китайские. 

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горожанин
13.03.2019, 13:11

Спасибо за эти автобусы бывшим мэрам! Кулматову и Ибраимову! Нынешняя власть двигается на багаже прошлой власти и еще ничего своего не придумала! 

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