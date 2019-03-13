В скором времени в Бишкеке появятся новые автобусы

Под председательством первого вице-мэра столицы Алмаза Бакетаева состоялась традиционная планерка с участием всех руководителей служб и предприятий города.

На повестке дня значилось три вопроса: о ходе подготовки к переписи населения и жилищного фонда 2020 года, подготовка к празднованию народного праздника "Нооруз" и проведенная работа по установке камер видеонаблюдения в маршрутных такси, автобусах и троллейбусах.

Перед началом обсуждения заявленных вопросов руководитель аппарата мэрии столицы Балбак Тулобаев представил вновь назначенных руководителей.

По первому вопросу докладчик сообщил, что перепись населения и жилищного фонда КР пройдет в республике с 23 марта по 1 апреля 2020 года, а для отдаленных зон с 20 по 29 апреля 2020 года. Переписи подлежат все граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории страны. Перепись носит обязательный характер, и опрашиваемые не могут отказаться от сообщения требуемых сведений по вопросам, включенным в переписную документацию. В случае отказа они несут ответственность в соответствии с законодательством.

По поводу подготовки к Ноорузу рассказал начальник управления культуры Урмат Белекбаев. По его словам, праздником будет охвачен весь город. По плану мероприятий подготовки и проведению праздника Нооруз-2019 проводится работа по оформлению центральной площади Ала-Тоо. Будут празднично оформлены арки здания "Илбирс", на центральных улицах будет размещено более 15 поздравительных щитов и кронштейнов.

О проведенной работе по установке камер видеонаблюдения в маршрутных такси, автобусах и троллейбусах рассказали руководители транспортных предприятий столицы. Начальник управления городским транспортом Хасанбек Алимбеков сообщил, что в настоящее время в общественном транспорте, обеспечивающим пассажирские перевозки по г. Бишкек, ежедневно по фактическому выходу имеется 2300 единиц микроавтобусов, из них видеорегистраторы установили на 1020 единиц транспорта, это примерно(40%). Камерами видеонаблюдения также оборудовано 50 автобусов, что составляет 45% и 87 троллейбусов, что составляет более 60%.

Также директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков сообщил, что до середины апреля в Бишкек прибудут новые автобусы.

По итогам совещания принято решение ускорить работу по определению нумерации домов и названий улиц и усилить подготовку к празднованию Нооруза.