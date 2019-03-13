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Почему по делу Кулматова не привлекают Джоомарта Оторбаева?

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- Бакыт Стамов
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Если исходить из логики следователей по делу реконструкции ТЭЦ Бишкека, по которому привлекли всех чиновников, чьи подписи стоят под соглашениями, то рядом с экс-мэром Бишкека Кубанычбеком Кулматовым должны быть еще обвиняемые. Таким мнением с редакцией VB.KG поделилась сторонница и друг семьи Кулматовых Джамиля Карыпбекова.

По ее словам, ни в одном из документов по строительству школы не стоит подпись Кулматова.

- Кубанычбек Кулматов построил одну из образцовых школ в Кыргызстане. Вы посмотрите, какая она уникальная. Даже знаменитые школы в городе настолько не оборудованы. Поблагодарить надо за это Кулматова, а вместо этого из него хотят сделать коррупционера. По делу ТЭЦ Бишкека привлекли всех чиновников, чьи подписи стоят в соглашениях, а по строительству школы подписи Кулматова нигде нет. Если на то пошло, то премьер-министр Джоомарт Оторбаев подписывал распоряжение о передаче грантовых средств на строительство этой школы. Тогда почему же его не привлекают, а Кулматова только хотят сделать крайним. Да все потому, что его дело сшито белыми нитками и судьи выполняют определенный политический заказ, - сказала она с возмущением.

Напомним, сегодня в Ленинском районном суде Бишкека прошло второе заседание судебного процесса по делу двух экс-градоначальников Кубанычбека Кулматова, Албека Ибраимова и 12 чиновников. Судьей Касымбековым было принято решение перенести процесс на 20 марта текущего года. Основанием стал тот факт, что некоторые обвиняемые не получили обвинительные акты.


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URL: https://www.vb.kg/377202
Теги:
Джоомарт Оторбаев, Кубанычбек Кулматов, Ленинский район, суд, школа, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
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Комментарии
Ас
13.03.2019, 18:11

Там Роза хранит Оторбаева и все 

+1
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интересно
13.03.2019, 18:34

а причем тут Оторбаев безобидный тихоня, да кстати как раз в этой школе не имеется спорт зал который построили за 4 млн долларов, как это возможно вид  школу тут построят спортивным залом за один милион доллар это просто смешно, как такое возможно. 

0
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