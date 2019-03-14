Президент Жээнбеков озвучил приоритеты внешней политики Кыргызстана

"Наш основной принцип - это реализация сбалансированной внешней политики, придерживающейся национальных интересов", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 марта, на совещании с руководителями загранучреждений Кыргызской Республики.

Ниже полный текст выступления Главы государства:

"Уважаемые Послы и Главные консулы! Уважаемые члены Правительства, участники совещания!

Основные направления внешней политики тесно связаны с внутренними интересами государства.

Послы должны не понаслышке знать о внутренних нуждах страны.

Поэтому мы решили собрать всех вас - Послов Кыргызстана за рубежом - и поговорить с вами с глазу на глаз.

В стране происходят крупные важные общественно-политические и экономические изменения.

Проводятся реформы по развитию регионов, цифровизации страны, ликвидации коррупции, фискализации налоговых процедур, совершенствованию выборной системы и судебно-правовой сферы.

Цель сегодняшнего совещания - проанализировать результаты работы за прошлый год и определение приоритетных направлений во внешней политике на последующие годы.

В последнее время во внешней политике произошли немало изменений, есть и определенные успехи.

В первую очередь, проводилась кропотливая работа, направленная на укрепление наших взаимоотношений с соседними странами, союзниками и стратегическими партнерами. Результаты неплохие.

Сотрудничество со странами, входящими в Евразийский экономический союз - одно из приоритетных направлений.

В рамках Союза нам необходимо в полной мере использовать экспортные возможности страны, увеличивать торговый оборот.

Как вам известно, после вступления в президентскую должность свой первый визит я совершил в Российскую Федерацию.

В результате неоднократных встреч с Владимиром Владимировичем Путиным взаимоотношения между двумя странами развиваются динамично.

Растет и товарооборот между странами.

Решены проблемы соотечественников, оказавшихся в "черном списке" миграционной службы России.

Российско-Кыргызским фондом развития реализуются масштабные проекты.

Успешно продвигается работа в сфере военно-технического сотрудничества.

Теперь мы намерены дальше наращивать наши торгово-экономические отношения и довести объем товарооборота до 2 млрд долларов США.

В этих целях необходимо привлечь инвестиции в малый и средний бизнес, создать условия для экспортоориентированных предпринимателей.

В конце марта планируется государственный визит Владимира Владимировича в Кыргызстан.

Уверен, что в рамках данного визита мы достигнем еще ряд договоренностей и соглашений, представляющих обоюдный интерес.

Мы укрепили сотрудничество с ближайшими соседями - Казахстаном, Узбекистаном, Тажикстаном и Туркменистаном.

Я побывал с визитом во всех соседних странах.

С Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым мы решили приграничные, торговые и другие вопросы.

В настоящее время с Казахстаном обсуждаются вопросы в сфере водных ресурсов, ветеринарии, фитосанитарии.

Проведены плодотворные переговоры с Шафкатом Миромоновичем Мирзиёевым, Эмомали Рахмоном, Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедовым. У нас сложились доверительные личные отношения.

Основная наша задача - завершить процесс делимитации государственной границы с Узбекистаном и Таджикистаном.

Важно укрепить торгово-экономическое сотрудничество и добиться увеличения доли экспорта Кыргызстана в товарообороте.

Для нас важное значение имеет использование возможностей Туркменистана в топливно-энергетической и инвестиционной сферах.

Нам предстоит активизировать работу по вопросам строительства газопровода Туркменистан-Кыргызстан-Китай.

Следует отметить, что мы не в полной мере используем возможности кыргызско-туркменской межправительственной комиссии. Правительству следует запустить этот механизм.

Наши Послы в странах Центральной Азии должны вести непрерывную работу по обеспечению региональной безопасности, межгосударственного магистрального транзита и комплексного использования водно-энергетических ресурсов.

Беларусь - наш партнер в рамках Евразийского экономического союза.

Нам необходимо активизировать связи между нашими странами и полнее использовать имеющийся потенциал.

Во время моего государственного визита в Китайскую Народную Республику состоялись важные и результативные переговоры с Председателем КНР Си Цзинпинем об улучшении отношений между нашими странами.

Необходимо усилить работу по привлечению прямых инвестиций из Китая, реализации совместных проектов и налаживанию межрегиональных связей.

Очень важно добиться облегчения визового режима для наших граждан.

Есть силы, стремящиеся помешать нашему двустороннему сотрудничеству отношений.

Мы этого не допустим.

Летом текущего года мы ждем уважаемого Си Цзинпиня с государственным визитом в нашу страну.

Несколько раз встречались с Президентом Турецкой Республики Режепом Тайыпом Эрдоганом, состоялись обоюдные визиты.

Надеюсь, что назначенный Посол Кыргызстана в Турции будет вести активную работу по реализации и контролю за исполнением достигнутых межгосударственных соглашений в сфере культурного, гуманитарного, экономического сотрудничества.

Одним из важных событий прошедшего года стал мой рабочий визит в институты Евросоюза.

Установлены доверительные личные контакты с высшим руководством Евросоюза.

В настоящее время завершается подготовка проекта нового договора по широкому сотрудничеству с Евросоюзом.

Будет продолжена работа по экспорту товаров в страны Евросоюза в рамках статуса ВСП+ Кыргызстана.

В 2018 году я побывал с рабочим визитом и в Организации Объединенных Наций.

На 73-сессии Генеральной Ассамблеи ООН была озвучена информация о проводимых реформах в Кыргызстане.

Следует активно продвигать внешнеполитические инициативы Кыргызстана на площадках Организации Объединенных Наций. И углублять многоплановое сотрудничество с его структурами для реализации Национальной стратегии.

Также является приоритетом выдвижение нашей кандидатуры в выборные органы ООН.

В прошлом году были успешно проведены саммит Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств и сессия Парламентской Ассамблеи Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе.

В 2018 году на саммите СНГ главами государств было принято Заявления глав государств-участников Содружества независимых государств к 90-летию Чингиза Айтматова и о Всемирных играх кочевников.

Совместно с мировым сообществом отметили 90-летний юбилей нашей национальной гордости, великого земляка, великого писателя, гуманиста и философа Чынгыза Торекуловича Айтматова.

Иссык-Кульский форум, посвященный памяти великой личности, прошел в Кыргызстане с участием гостей из нескольких стран мира.

Мероприятия, посвященные памяти Айтматова, прошли и в ООН, и во многих других странах.

На берегу священного Иссык-Куля на высоком уровне состоялись Третьи Всемирные игры кочевников.

В нем приняли участие гости из более, чем 80 стран мира.

Уважаемые участники совещания!

В настоящее время Кыргызстан председательствует в трех интеграционных организациях.

В этом году наша страна является председателем ШОС, ОДКБ и ССТГ.

В рамках нашего председательства пройдут ряд важных международных мероприятий.

Самыми крупными из них станут саммиты ШОС и ОДКБ.

Ожидаются визиты лидеров России, Китая и Индии в Кыргызстан.

Необходимо в полной мере использовать имеющиеся возможности для укрепления имиджа страны на международной арене и продвижении национальных интересов.

Это является задачей не только Министерства иностранных дел, но и всех других министерств и ведомств.

Поэтому в работе совещания принимают участие все члены Правительства.

Идет подготовка моих официальных визитов в Германию, Швейцарию, Францию, Венгрию и Азербайджан.

Уверен, что данные визиты будут способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

С учетом роста количества соотечественников, проживающих в Париже и Риме, поручаю Министерству иностранных дел проработать вопрос об открытии наших дипломатических представительств в этих городах в пределах утвержденного бюджета.

Думаю, что мы активизируем работу по развитию двустороннего сотрудничество с США и Великобританией.

В настоящее время идет процесс согласования проекта нового соглашения сотрудничества с США.

При обсуждении данного соглашения необходимо учитывать обоюдные интересы.

Недавняя ремиссия незаконно вывезенных активов в размере 4.6 млн долл. США стала хорошим началом работы. Ее надо продолжить и проводить на постоянной основе.

В качестве отраслей экономической сферы, представляющих интерес в сотрудничестве с другими странами Запада, можно назвать перерабатывающую, легкую и пищевую промышленность, а также энергетику и туризм.

Не в полной мере используется экономическо-инвестиционный потенциал в сотрудничестве с арабскими странами.

Считаю целесообразным организацию взаимных визитов на высшем уровне для привлечения средств в различные проекты, в особенности - в проекты "Таза суу" и "Ирригация".

В целях дальнейшего развития исламских принципов в банковском и финансовом делах считаю важным в этом направлении активнее сотрудничать с арабскими партнерами.

Ждём предложений по созданию в Кыргызстане нового банка на исламских принципах.

Считаю, что имеются хорошие перспективы для развитии взаимовыгодного сотрудничества со странами Азии.

Важно усилить работу по обеспечению условий для того, чтобы наши граждане без визы могли посещать страны этого региона.

Кроме этого, восстановление и развитие транспортных и логистических связей является перспективным делом.

Активизация двусторонних политических отношений на всех уровнях, расширение договорной базы, создание межправительственных комиссий, открытие прямых авиасообщений являются приоритетными направлениями.

Уважаемые послы и консулы!

Самое важное направление во внешней политике Кыргызской Республики - защита прав наших граждан, пребывающих за рубежом.

Очевидно, что дипломатические учреждения страны должны быть надежной опорой для наших соотечественников, которые живут, учатся и работают в за рубежных странах.

Кроме вас, некому обратиться нашим гражданам, оказавшимся в трудном положении за рубежом?

Поэтому двери посольств и консульских учреждений должны быть день и ночь открыты, а их сотрудники обязаны оперативно реагировать на нужды наших граждан и защищать их интересы.

Я ставлю перед вами задачу поднять на самый высокий уровень работу по защите прав наших граждан за рубежом и оказанию им конкретной помощи.

Сделано немало для расширения возможностей наших соотечественников, находящихся в странах ЕАЭС.

Но есть еще немало проблем, требующих решения. Работа в данном направлении будет продолжена.

Укрепление сотрудничества по вопросам экономики, культуры и социальной жизни с нашими соотечественниками за рубежом - ваша обязанность.

Работайте в тесном контакте с дипломатическими учреждениями в других странах, общественными объединениями и организациями наших соотечественников за рубежом.

Мировое сообщество должно признать нас как страну, способную позаботиться о своих гражданах и обеспечить их безопасность при любых обстоятельствах.

Для этого от сотрудников посольств и консульств потребуется высокий профессионализм.

Необходимо ускорить реализацию национальной инициативы "Мекен карт".

Она создаст подходящие условия для вклада наших соотечественников в развитие страны.

В прошлом году перед Правительством я ставил конкретные задачи по данному вопросу. С этого года этот механизм должен начать работать.

Хочу еще раз особо подчеркнуть, что основная задача посольств и консульств - защита прав и интересов граждан Кыргызстана.

Это - приоритетное направление нашей внешней политики.

В следующем году состоятся парламентские выборы.

Еще одна обязанность посольств - совместно с государственными органами обеспечить избирательное право наших граждан, временно проживающих за рубежом.

В странах, особенно в России и Казахстане, где находится наибольшее количество наших граждан, работа должна вестись последовательно и в усиленном темпе.

Основная задача - создание благоприятных условий для обеспечения избирательного права наших граждан.

В России будет увеличено количество избирательных участков. Правительство проводит соответствующую работу в этом направлении.

Необходимо поэтапное расширение географии консульских учреждений за рубежом и внедрение современных информационных технологий в эту сферу.

В данном направлении началась реальная работа. К примеру, в этом году в городе Новосибирск открыто Главное консульство.

Необходимо повысить эффективность работы наших Почетных консулов за рубежом.

Уважаемые Послы и Главные консулы!

Приоритетные направления экономической дипломатии - это повышение экспортного потенциала, привлечение инвестиций и защита экономических интересов страны.

Энергетика, расширение транспортных-логистических возможностей, проекты по чистой воде и ирригации, современные технологии, туризм, перерабатывающая, легкая и горная промышленность - это отрасли, нуждающиеся в инвестициях.

2019 год был объявлен Годом развития регионов и цифровизации страны. Привлечение инвестиций в регионы остается актуальной задачей.

Хочу обратить ваше внимание особенно на следующие направления:

Особое значение имеет реконструкция энергетических объектов, модернизация и строительство новых ГЭС.

На 2023 год запланировано дополнительное увеличение мощностей электроэнергии не менее чем на 385 МВ.

Необходимо активизировать переговоры по проекту, направленного на строительство участка железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Планируется реабилитация и строительство некоторых участков автомагистралей транснационального значения в соответствии с международными стандартами.

Должны быть обеспечены режим свободного передвижения через транснациональные магистрали по принципу "Зеленого коридора" и упрощенные формы регулирования транзита с соседними странами.

Будем привлекать инвестиции в проекты по ремонту межрегиональных дорог и выводу страны из транспортного тупика.

Приоритетным направлением является вопрос развития инфраструктур аэропортов "Манас" и "Ош".

Мы привлекаем партнеров к реализации проекта "Таза суу" для обеспечения населения чистой питьевой водой.

В рамках проекта по ирригации необходимо договорится с финансовыми институтами об освоению новых земель и обеспечению поливной водой.

Согласно программе по развитию ирригации, планируется реализовать 46 водохозяйственных проектов.

На вас также возлагается задача по поиску источников финансирования для реализации этих проектов.

Кыргызстан нуждается в промышленности нового типа - с высокой технологией, компактной и экологически чистой.

Инновационная экономика - единственный путь развития.

В связи с этим пришло время определить в качестве приоритетного направления задачу по привлечению новых технологий.

Мы не можем сами производить дорогие современные технологии, которые требуют много человеческого ресурса и длительного времени.

Но, если будем вести последовательную работу со странами-партнерами, компаниями, то перед нами откроются возможности для того, чтобы в скором времени начать пользоваться этими технологиями.

Кроме этого, начинается проект по фискализации в целях сокращения объема теневой экономики и упрощения налоговых процедур.

Для реализации данного проекта предусматривается введение электронного учета товаров, маркирование и внедрение онлайн контрольно-кассовых машин с использованием современных технологий.

Уважаемые послы, для реализации этой задачи и других отвечающих общим национальным интересам вопросов вы должны продвигать договоренности, достигнутые в межправительственных комиссиях.

Задача каждого посла - совместно с государственными и местными органами власти развитие взаимосвязей городов и районов с их зарубежными городами-побратимами и привлечение инвестиций.

Посольства и соответствующие ведомства должны в тесном контакте работать с бизнес-сообществом, помогая им находить бизнес-партнеров и привлекать инвестиции.

Особенно следует поддерживать экспортоориентированных предпринимателей.

Поэтому, руководители государственных органов, которые находятся здесь, обязаны в тесном контакте работать с зарубежными дипломатическими мисссиями.

Вы должны оказать поддержку обеспечению посольств информационными материалами об экономических, инвестиционных и туристических возможностях страны.

Также вам следует подготовить качественные материалы для представления инвестиционных проектов в странах зарубежья.

Особое внимание следует уделять продвижению национальных и региональных проектов стратегического значения, привлечению инвестиционных, кредитных и грантовых ресурсов, технической помощи.

А дипломатические учреждения должны взять на себя роль связующего между государственными органами и их зарубежными коллегами.

Министерство иностранных дел должно владеть информацией о том, с какими инициативами выступает и чем занимается каждый государственный орган Кыргызстана за рубежом.

Все дела, реализуемые за рубежом, должны быть согласованы с Министерством иностранных дел.

Уважаемые послы и консулы!

В настоящее время в мире происходят серьезные изменения.

Углубляются противоречия между крупными державами.

Усиливается война "санкций", увеличиваются торговые препоны, и возникают вызовы, способные оказать влияние и на нашу страну.

В такой непростой ситуации миссия наших дипломатических представительств приобретает особенный характер.

Наши дальнейшие взаимоотношения с другими странами мира во многом будут зависеть от деятельности наших послов и консулов.

Вам оказано огромное доверие.

Вы являетесь лицом Кыргызстана в мировом сообществе.

К сожалению, нельзя сказать, что все наши представители за рубежом на должном уровне справляются со своими обязанностями.

Некоторые послы и консулы не справляются с возложенными на них задачами.

А отдельные дипломатические учреждения не продвигают на должном уровне работу по продвижению наших национальных интересов на международной арене.

Необходимо энергичнее и умело реализовывать внешнюю политику нашего государства, в том числе, я хотел бы еще раз подчеркнуть, надо улучшить защиту прав наших граждан, пребывающих в зарубежных странах.

Имеются случаи, когда люди недовольны тем, что сотрудники Посольств и Главных консульств не обращают внимания на нужды наших граждан, иногда позволяют себе грубое отношение к ним, безответственно относятся к выполнению своих функциональных обязанностей.

В общем, работаем по старой привычке, но этого сегодня недостаточно.

Поэтому от вас требуется многократно повысить эффективность работы по защите национальных интересов страны.

Я хотел бы остановиться на том, какая работа должна быть проведена в данном направлении и на что следует делать акцент.

Приоритетные направления внешней политики определены в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики.

Утверждена новая Концепция внешней политики Кыргызской Республики.

В ней определены основные принципы, национальные интересы и задачи.

Во внешней политике будет сохранен наш основной принцип– это реализация преследующей национальные интересы, сбалансированной внешней политики,.

Особое значение придается укрепление дружеских отношений со стратегическими партнерами и соседними странами, ведению прагматичной внешней политики в сфере экономической дипломатии.

Разумеется, все руководители дипломатических учреждений за рубежом в своей работе должны руководствоваться этими документами.

Они должны стать вашими настольными документами.

В их рамках мы будем определять основные цели, конкретные задачи каждого посольства.

Важно вести тесную работу с соответствующими комитетами Жогорку Кенеша, межпарламентскими депутатскими группами.

Уважаемые министры и руководители ведомств!

Для проведения эффективной внешней политики дипломатический корпус страны должен быть сильным.

Мы стремимся достичь не узковедомственных целей, а общих целей, стоящих перед всей страной - Кыргызской Республикой.

Для этого мы будем придерживаться единой, скоординированной внешней политики.

Улучшение системы управления внешней политикой - одно из важных направлений.

Министерство иностранных дел должен работать в новом формате, чтобы быть способным противостоять современным вызовам.

Качественный анализ международной ситуации и правильное понимание мировых тенденций - требование времени.

Поэтому поручаю разработать Стратегию двустороннего сотрудничества с каждой страной-партнером и международной организацией.

Необходимо безотлагательно утвердить конкретные трехлетние задачи Главных консулов и критерии оценки их деятельности.

Встречи в сегодняшнем формате будут проводиться на ежегодной основе, где будет дана оценка выполнению поставленных задач и деятельности в целом.

Ставлю задачу особое внимание обращать на системной основе постоянному повышению кадрового потенциала дипломатической службы.

Пополнение дипломатического корпуса молодыми кадрами, глубоко понимающими национальные интересы страны, способными продвигать их на международной арене, с глубокими знаниями, владеющими иностранными языками - требование сегодняшнего дня и будущего.

Еще одно немаловажное обстоятельство. Министерству иностранных дел необходимо изменить формат Дипломатической академии.

Благодаря этому появится возможность кардинально изменить аналитическую и исследовательскую деятельность.

Дипакадемия обладает всем потенциалом, чтобы стать аналитическим центром, способным обеспечивать аналитическими материалами в сфере внешней политики и по международным отношениям в целом.

Уважаемые послы, вы - лицо нашего государства.

Мировое сообщество по вам судит о нашей стране, через вас узнает о нас.

Должность Посла - конечно, политическая должность.

Не только в практике Кыргызстана, но и других стран есть случаи, когда на должность посла назначали опытных государственных, политических, общественных деятелей.

Многие из них сумели доказать на деле, что являются врожденными дипломатами. К сожалению, были и те, кто не сумел оправдать доверие.

Еще раз хотел бы напомнить, что дипломат должен быть личностью, который во главу угла ставит свою честь и честь страны, которую представляет.

В истории Кыргызстана было много послов, сослуживших достойную службы Отечеству. Это были люди, отлично владеющие словом, справедливые и честные, патриоты с высокой внутренней культурой, врожденные народные дипломаты.

Поэтому издревле наш народ с глубоким уважением и почтением относился к послам. Не зря у нашего народа есть пословица: "Элчи менен ырчыга өлүм жок", что в смысловом переводе означает: "Посла и певца не предают смерти".

Эта пословица свидетельствует о том, что в тяжелые исторические времена именно послы защищали интересы народа, становясь своеобразным мостом между сторонами.

Как писал наш знаменитый соотечественник, известный поэт и философ средневековья Жусуп Баласагын: "Послу нужно обладать особым качеством; Нужно, чтобы он был образованным и всезнающим".

Послы современного мира, и ваша миссия является весьма высокой и ответственной.

Уважаемые дипломаты!

Нынешняя непростая ситуация в мире ставит перед нами новые задачи и требования.

Сегодня, когда международная обстановка является сложной и непредсказуемой, наша дипломатическая служба должна вести целенаправленную работу и быть намного эффективнее, чем вчера.

Расширение масштабов международного терроризма и экстремизма, транснациональная преступность, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми - все это требует последовательного, грамотного ведения внешней политики.

Вовлечение людей, побывавших в зоне боевых действий, в ряды международных террористических организаций, создает серьезную угрозу национальной и региональной безопасности.

Мы сможем противостоять данной ситуации только совместной работой со спецслужбами стран-партнеров.

Уважаемые участники совещания!

Уверен, что вы достойно справитесь с возложенными на вас задачами.

У вас есть политический и жизненный опыт, знания, необходимые для руководителей дипломатических представительств. Вы - профессионалы.

Ваши предложения с учетом опыта стран, в которых вы аккредитованы, принесут большую пользу для нашего государства.

Уверен, что вы и впредь будете достойно отстаивать интересы Кыргызстана, проявите патриотизм, гражданскую позицию и усердие, внесете свой посильный вклад в развитие страны.

Уважаемые Послы и Главные консулы!

17 марта текущего года исполнится 75 лет со дня образования Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

Поздравляю всех сотрудников дипломатических служб с этой знаменательной датой.

Планируем отметить 75-летний юбилей дипломатов страны осенью, 24-октября с участием ветеранов кыргызской дипломатии, приурочив это мероприятие к вашему профессиональному празднику.

Уважаемые участники совещания!

История кыргызской дипломатии охватывает несколько сотен лет.

Наша дипломатия развивается, опираясь на бесценные и непреходящие традиции преданного и честного служения своей стране.

Мы верим, что и вы сохраните эти бесценные традиции и, в соответствии с велением времени, будете достойно продолжать этот славный путь.

Особую благодарность я хотел бы выразить нашим ветеранам, которые стояли у истоков дипломатической службы и внесли огромный вклад в ее развитие.

Всем желаю крепкого здоровья и успехов".