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Продажа авто по гендоверенности - издевательство властей?

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- ВБ
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Как власть издевается над людьми? Сделав без вины виноватыми, закон разрешал продавать авто по гендоверенности. Поэтому те, кто продал авто по гендоверенности раньше, не виновны ни в чем. Сейчас штраф приходит к продавцам. И это называется "Письмо счастья".

Такого издевательства по-моему еще никто не придумывал.

Народную новость прислал Kanay


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URL: https://www.vb.kg/377254
Теги:
ГРС, ДТП, нарушения, ПДД, штраф, Кыргызстан, автомобили, Безопасный город, ГУОБДД
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Комментарии
Водитель
19.03.2019, 09:36

чинуши  все новшества внедряют, без какого либо анализа т.к.  мозгов нет , есть только животные инстинкты брюхо набить и лайфовать,  народ страдает от действия и бездействия баранообразных чиновников. 

+1
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Еще один водитель
19.03.2019, 11:25

А кто вас заставлял продавать машину по доверенности?  Всегда было известно, что продажа по доверенности это большой риск. Ведь если покупатель не будет платить налоги или вообще собьет кого-то на дороге и сбежит, то придут именно к хозяину по техпаспорту. Сами виноваты, знали на что шли. По крайней мере должны были знать, если у вас есть хоть немного серого вещества в черепной коробке. 

0
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