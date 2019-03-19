Продажа авто по гендоверенности - издевательство властей?

чинуши все новшества внедряют, без какого либо анализа т.к. мозгов нет , есть только животные инстинкты брюхо набить и лайфовать, народ страдает от действия и бездействия баранообразных чиновников.
Как власть издевается над людьми? Сделав без вины виноватыми, закон разрешал продавать авто по гендоверенности. Поэтому те, кто продал авто по гендоверенности раньше, не виновны ни в чем. Сейчас штраф приходит к продавцам. И это называется "Письмо счастья".
Такого издевательства по-моему еще никто не придумывал.
Народную новость прислал Kanay