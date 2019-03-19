Продажа авто по гендоверенности - издевательство властей?

А кто вас заставлял продавать машину по доверенности? Всегда было известно, что продажа по доверенности это большой риск. Ведь если покупатель не будет платить налоги или вообще собьет кого-то на дороге и сбежит, то придут именно к хозяину по техпаспорту. Сами виноваты, знали на что шли. По крайней мере должны были знать, если у вас есть хоть немного серого вещества в черепной коробке.