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Власти Якутии ужесточат меры по выявлению нелегальных мигрантов из ЦА

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- Оксана Гут
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Сегодня, 19 марта, в городе Якутск состоялся ряд встреч делегации из Кыргызстана с представителями органов власти Республики Саха (Якутия) по вопросу "антимигрантских" настроений в связи с преступлением, совершенным соотечественниками. Об этом VB.KG сообщила пресс-секретарь Посольства КР в РФ Гульбарчын Байымбетова.

В частности, кыргызские делегаты встретились с руководителем администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Ф.Борисовым, министром по внешним связям и делам народов Г.Кириллиным, с руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ Н.Алексеевым и имамом Соборной мечети Якутска М.Саговым.

В ходе встреч состоялся обмен информацией по текущей ситуации в республике, обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия.

Делегация Кыргызстана выразила благодарность за сдержанную позицию по ситуации, сожаление о случившемся и надежду на урегулирование сложившейся ситуации общими усилиями.

В свою очередь руководство Якутии поблагодарило кыргызскую сторону за проявленную на государственном уровне реакцию. При этом уведомило, что в ближайшее время намерены применять меры по выявлению нелегальных мигрантов.

Стороны также отметили необходимость выбрать конкретного лидера кыргызской диаспоры в Якутске, с которым могли бы работать местные власти.

В ходе встречи с представителями духовенства члены кыргызской делегации призвали собравшихся не поддаваться провокациям, соблюдать законы Российской Федерации, а также уважать традиции и обычаи страны пребывания. Обсуждены вопросы межэтнического взаимодействия проживающих в республике народностей.

На сегодня также запланирована встреча кыргызской делегации с министром внутренних дел Якутии.

Отметим, в состав делегации из Кыргызстана вошли: заместитель председателя Государственной службы миграции С.Токтоболотов, советник Посольства КР в РФ Д.Ниязалиев, заместитель руководителя представительства ГСМ при ПКР в РФ Ж.Галиева и представитель МВД КР Н.Жороев.

Напомним, накануне в городе Якутск прошел митинг против мигрантов из Средней Азии, в котором приняли участие почти 6 тысяч местных жителей. Кроме того, в соцсетях распространяются видео, на которых приезжим угрожают и советуют уезжать на родину. Поводом послужило совершенное мигрантом из Кыргызстана изнасилование якутки.

Как написал в своем Инстаграме глава Якутии Айсен Николаев, проблема нелегальной миграции шире, чем этот вопиющий случай.

- Чтобы устранить имеющийся сегодня перекос в структуре занятости населения, наш малый и средний бизнес должен брать на работу якутян, а не мигрантов, законность работы которых вызывает сомнения, - заявил Николаев.

Для справки:

На сегодняшний день порядка 640 тысяч граждан Кыргызской Республики трудятся на территории Российской Федерации, из них свыше 10 тысяч в Республике Саха (Якутия).


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URL: https://www.vb.kg/377285
Теги:
митинг, посольство, правительство, Россия, трудовая миграция, уголовная ответственность, конфликт, преступление, нелегалы, Кыргызстан
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