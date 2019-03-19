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Конец империи. Назарбаев ушел с поста президента

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- Елена Цой
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Об этом он заявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации.

"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост.

Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана. Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан", – заявил он.

Согласно законодательству, полномочия главы государства переходят к председателю сената Казахстана – Касым-Жомарту Токаеву.

Стоит отметить, что заявление ожидаемое, но совершенно неожиданное. И теперь главный вопрос, кто станет новым елбасы. И не повлечет ли отставка Назарбаева волнения в Казахстане.


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URL: https://www.vb.kg/377292
Теги:
Казахстан, президент, политика, экс-президент, Нурсултан Назарбаев
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Комментарии
Гражданин
19.03.2019, 19:53

Думаю следующим президентом казахстана будет касым жомарт токаев

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Бишкек
19.03.2019, 20:04

Поздравления казахскому народу.

+1
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кыргызстанец
19.03.2019, 20:29

Что бы там не говорили про Назарбаева, но благодаря ему Казахстан опередил нас в развитии на десятки лет. А мы со своими бесконечными переворотами и сменой начальников отстали в развитии очень сильно. 

0
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Тунгуч
19.03.2019, 20:33

Очень важна реакция народа в ближайшие дни...мы от них ушли вперёд лет на 20 по гражданской сознательности

0
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Казах из славяна
19.03.2019, 20:56

Тунгуч

Очень важна реакция народа в ближайшие дни...мы от них ушли вперёд лет на 20 по гражданской сознательности

У нас все будет тихо и грамотно

0
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