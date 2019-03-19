Конец империи. Назарбаев ушел с поста президента

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Об этом он заявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации.

"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост.

Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана. Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан", – заявил он.

Согласно законодательству, полномочия главы государства переходят к председателю сената Казахстана – Касым-Жомарту Токаеву.

Стоит отметить, что заявление ожидаемое, но совершенно неожиданное. И теперь главный вопрос, кто станет новым елбасы. И не повлечет ли отставка Назарбаева волнения в Казахстане.