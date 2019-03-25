В Бишкеке пенсионерку выгнали из дома, оставив без средств к существованию

В редакцию VB.KG за помощью обратилась пожилая женщина, рассказав совершенно жуткую историю о том, как она в феврале осталась без крыши над головой, денежных средств, документов и какой-либо теплой одежды. А до этого потеряла при довольно странных трагических обстоятельствах родного брата и мать. Причину всей череды вопиющих событий, произошедших с ее семьей, пенсионерка видит в бишкекской квартире. А точнее - в желании отдельных лиц завладеть этим имуществом любой ценой.

Павлова Лариса Владимировна родилась в городе Фрунзе, закончила КГУ по специальности филолог, преподаватель. После замужества уехала в Россию, приняла гражданство этой страны. Вернуться на родину в 2014 году ее вынудила загадочная смерть родного брата. К тому же, за престарелой матерью (ей было за 90 лет) некому стало заботиться. Л.В. – брат обратившейся – был убит в кровати собственной квартиры. Как и кто виновен в его убийстве – это отдельная история, которую должны расследовать сотрудники Ленинского РОВД. Скажем только, что уголовное дело за 5 лет не сдвинулось с мертвой точки.

Со слов Павловой, сразу после ее приезда и заселения в квартиру (где и жили мать и брат) на нее начались нападки и давление со стороны незнакомых лиц.

- Также я стала замечать, что в мое отсутствие к престарелой матери кто-то приходит, появлялись продукты, которые мы не покупали. Мне мама сказала, что это сотрудники милиции приходят и ей помогают, - рассказала Лариса Владимировна.

Прошло несколько лет, и здоровье престарелой женщины стало ухудшаться. Пока в конце концов "Скорая" не увезла ее в Госпиталь для ветеранов войны, где ее сразу направили в реанимацию.

- Пока оформляли историю, маму куда-то увезли, сказали, в реанимацию. Я слышала, как она сильно кричала, но ничего сделать не могла, меня не пустили. Через 40 минут вышла врач и сказала - "Примите мои соболезнования". На вопрос, как это произошло, мне сказали, что ее прокапали, и у нее остановилось сердце. Я в это не верю. Она находилась в больнице около часа. За это время женщину якобы успели прокапать и сразу отвезти в центральный морг, как мне сказали. Но там ее не оказалось. По документам она числилась сразу в трех отделениях Национального госпиталя; в хирургическом, кардиологическом и урологическом. Маму я искала три дня, нашла только тогда, когда на ее имя заказывали место на кладбище. В тот же день тело мамы привезли в морг без каких-либо сопроводительных документов. Свидетельство о смерти выдали семье бывшей жены моего покойного брата, вскрытие тоже делали при ней. Почему? Эти люди 20 лет не видели мою маму, не приходили, не помогали, - недоумевает Павлова.

Далее все проходило по страшному для Ларисы Владимировны сценарию. Ночью в день похорон, с ее слов, группа людей пыталась вломиться в квартиру, но соседи не впустили их в подъезд. Повторная попытка, уже 27 февраля текущего года, увенчалась успехом. Тогда стала понятна и причина этого вторжения – пожилая женщина по решению суда подлежала выселению.

- Большая группа людей, выломав входную дверь, вломилась в квартиру. Среди них были, как они назвались, участковый и судисполнители. Меня выдворили из дома, оставив без ничего, в одном халате и шлепанцах. Не дали взять теплую одежду. Я осталась на улице без документов, денег, вещей. Это угроза жизни. Они понимают, что в феврале выгнать человека на улицу – это вопиющий произвол. Есть и статья "Оставление человека в опасности", - отмечает пенсионерка.

Как выяснилось, эта самая квартира, расположенная по улице Турусбекова 48, была переоформлена на бывшую супругу и сыновей погибшего брата Ларисы Владимировны. "Незаконно", как уверяет она, ведь никто из бывших владельцев квартиры на переоформление свое согласие не давал, а документы просто были похищены. По этому факту – краже документов – даже было возбуждено уголовное дело. Павлова также писала заявления в милицию о расследовании похищения ее матери из больницы и по рейдерскому захвату имущества, но в возбуждении дел отказали.

Лариса Владимировна показала редакции целую кипу заявлений и обращений от ее имени в МВД, ГУВД, РОВД, прокуратуру и Ленинский суд.

- Прокуратура меня игнорирует, куда я трижды обращалась. МВД я вызывала, просила в их присутствии вынести мне одежду и деньги. Моим имуществом распоряжается бывшая жена моего брата, которая никакого права по закону не имеет даже на наследование. Меня же объявляют сумасшедшей и борются со мной. Я обращалась в Ленинский суд, чтобы они приняли мою жалобу на решение о выселении, но мне отказали. Я обращалась во все местные органы, но мне нигде никто не помог. Даже в посольстве РФ в КР, куда я пришла в день выселения, в халате и шлепанцах, мне сказали, что могут только вызвать наряд милиции, - говорит потерявшая надежду и здоровье (65-летняя женщина стала совсем плохо видеть после произошедшего) Павлова.

Лариса Владимировна обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о любой помощи.

Редакция VB.KG в свою очередь уже работает с государственными и муниципальными органами, которые в компетенции оказать поддержку гражданке другой страны, по сути лишившейся всего в Кыргызстане и не имеющей возможности вернуться в Россию.