"Безопасный город" планируют запустить по всей стране к концу года

Завершается подготовка ко второму этапу реализации проекта "Безопасный город". Если госорганы одобрят проект, уже на следующей неделе может быть объявлен конкурс для выбора компании, которая установит камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом VB.KG рассказал председатель государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

- По второму этапу проекта все документы готовы. Сегодня мы проводим общественное обсуждение, чтобы выслушать мнение гражданского общества и компаний. На следующей неделе согласуем с госорганами и членами рабочей группы, и в конце недели, возможно, уже сможем объявить конкурс. Все технические работы по всей республике завершатся к концу года, - сказал Шаршембиев.

В рамках второго этапа камеры фиксации нарушений ПДД появятся в 314 точках по всей республике. Проект охватит два города республиканского значения – Бишкек и Ош, и 15 малых городов в семи областях страны. Проект будет охватывать все стратегические трассы, въезды и выезды из республики. Это позволит госорганам не только повысить безопасность на дорогах, но и качественнее отслеживать туристические потоки, передвижение грузов и анализировать эффективность дорожной инфраструктуры.

- Я подчеркиваю, мы закупаем не оборудование, мы закупаем услуги. Примерная стоимость одной услуги по нашим расчетам будет варьироваться в районе 220 сомов. Опять же подчеркну, если будут даны хорошие предложения со стороны бизнеса и гражданского общества, мы готовы пересмотреть свои расчеты, - сказал собеседник редакции.

Отметим, что стартовая стоимость нарушения - это сумма, которую выигравшая компания получает с каждого постановления о штрафе. Например, на первом конкурсе по "Безопасному городу" стартовая стоимость составляла 240 сомов, но участники, боровшиеся за победу в конкурсе, сбили ее. Сейчас выигравшая компания "Вега" получает в среднем 217 сомов за каждое постановление о нарушении.

С компанией, которая выиграет право на реализацию второго этапа, будет заключен договор, который завершится через пять лет, или когда компания окажет 31 млн услуг по фиксации нарушений.

По данным заместителя председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныча Шатемирова объем капитальных вложений для реализации второго этапа составит 24 млн долларов.