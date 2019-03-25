Чудо, что никто не погиб... В Бишкеке Lexus влетел в Honda

Сегодня утром, 25 марта, на пересечении улицы Советской и Южной магистрали произошло серьезное ДТП. Водитель "Лексуса" буквально влетел в "Хонду". Удар был сильным, но, к счастью, никто не пострадал. Очевидцем аварии стала журналист "Вечернего Бишкека" Надежда Хохлова. Фото и комментарии к ДТП она опубликовала на своей странице в Facebook.

- Машины, движущиеся по магистрали на восток, остановились на светофоре, поскольку уже "домигал" зеленый и переключился на желтый. Это я точно могу подтвердить, поскольку сама стояла в первом ряду перед стоп-линией. И в этот момент один из стоящих слева (но не в ряду с дополнительной секцией) резко газанул и выехал на перекресток. А там как раз завершали маневр две машины, поворачивающие с магистрали налево, к горам, они до этого пропускали встречный поток машин. В результате мужчина на черном Лексусе "влетел" в легковушку. Удар был очень сильным. Я думала, все... Слава Богу, он, уходя от столкновения, врезался в заднюю дверь Хонды (на заднем сидении никого не было). Женщина, находившаяся за рулем, в шоке, она стала рыдать, - рассказывает Надежда.

И отмечает, "ужасно понимать, что никакие камеры и баснословные штрафы не снизят количество таких вот нелепых ДТП до тех пор, пока люди будут думать, что социальное положение дает им привилегии на дороге".