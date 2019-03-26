Из зала суда сбежал обвиняемый в убийстве?

Накануне в СМИ появилась информация о том, что из зала Аламединского суда сбежал обвиняемый в убийстве. В пресс-службе Чуйского областного суда VB.KG заявляют, что это неправда.

- Вчера должен был состояться процесс по пересмотру меры пресечения в отношении двоих граждан, обвиняемых в укрывательстве. Но потерпевшая по делу не явилась, и процесс отложили на 6 апреля. Один из подозреваемых, который не находится под арестом, просто ушел из-за переноса, - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что те, кто якобы сбежал из суда - совершившие тяжкое преступление - уже отбывают меру наказания. В их отношении дела не были даже обжалованы.

Ранее те, кто обвиняется в укрывательстве, решением суда были отправлены в колонию-поселение. Сейчас одного из них уже задержали, другого должна задержать милиция.