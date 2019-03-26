В связи с приездом Путина будут предприняты особые меры безопасности

В связи с официальным визитом в Кыргызстан президента России Владимира Путина и российской делегации будут предприняты особые меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

- Уважаемые граждане и гости столицы, Чуйской области! Обращаем ваше внимание, что в связи с прибытием делегации Российской Федерации 27 - 28 марта будет временно ограничиваться движение всех видов транспорта в Бишкеке и Чуйской области. Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты, - сообщает ГУОБДД.

В пресс-службе ведомства редакции VB.KG не смогли предоставить список улиц, которые планируется перекрывать в связи с предстоящими мероприятиями. Так как "он пока не уточнен".

Напомним, завтра, 27 марта, в Бишкеке начнется восьмая кыргызско-российская межрегиональная конференция. Круглые столы будут проводиться в Отеле Hyatt Regency Bishkek и Jannat Regency. А глава Российской Федерации прилетает в столицу 28 марта.