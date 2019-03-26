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В связи с приездом Путина будут предприняты особые меры безопасности

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- Оксана Гут
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В связи с официальным визитом в Кыргызстан президента России Владимира Путина и российской делегации будут предприняты особые меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

- Уважаемые граждане и гости столицы, Чуйской области! Обращаем ваше внимание, что в связи с прибытием делегации Российской Федерации 27 - 28 марта будет временно ограничиваться движение всех видов транспорта в Бишкеке и Чуйской области. Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты, - сообщает ГУОБДД.

В пресс-службе ведомства редакции VB.KG не смогли предоставить список улиц, которые планируется перекрывать в связи с предстоящими мероприятиями. Так как "он пока не уточнен".

Напомним, завтра, 27 марта, в Бишкеке начнется восьмая кыргызско-российская межрегиональная конференция. Круглые столы будут проводиться в Отеле Hyatt Regency Bishkek и Jannat Regency. А глава Российской Федерации прилетает в столицу 28 марта.


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URL: https://www.vb.kg/377399
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, перекрытие дорог, Россия, Чуйская область, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД
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