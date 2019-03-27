Российский журналист извинился перед кыргызстанцами

Корреспондент газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Смирнов, работающий в пуле Владимира Путина, призвал не обращать внимание на мелочи и ценить дружбу. Свое обращение корреспондент разместил в Телеграмм канале.

Накануне Дмитрий Смирнов раскритиковал государственную резиденцию "Ала-Арча" в Бишкеке и отметил, что сотрудникам протокола с кыргызской стороны есть, над чем поработать.

"Не ожидал такой бурной реакции в СМИ Киргизии на мою реплику. Считаю неправильным переносить сказанное про частные моменты на ситуацию в целом, делая из этого глобальные выводы. Киргизия - прекрасная страна, с которой у России на всех уровнях очень хорошие отношения, и они должны оставаться такими.

Я не хотел обидеть людей, которые сейчас ждут визит в Бишкек и готовятся к нему. Мне прислали видео, которое сейчас показывают на улицах Бишкека. Это говорит о дружбе и внимании, с которыми ждут российскую делегацию. Давайте не обращать внимание на мелочи, ценя наши дружбу и отношения", - написал Смирнов.

Сегодня ожидается прибытие в Бишкек делегации из России во главе с президентом РФ Владимиром Путиным. Государственный визит российского президента будет проходить 27-28 марта.