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Российский журналист извинился перед кыргызстанцами

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- Екатерина Улитина
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Корреспондент газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Смирнов, работающий в пуле Владимира Путина, призвал не обращать внимание на мелочи и ценить дружбу. Свое обращение корреспондент разместил в Телеграмм канале.

Накануне Дмитрий Смирнов раскритиковал государственную резиденцию "Ала-Арча" в Бишкеке и отметил, что сотрудникам протокола с кыргызской стороны есть, над чем поработать.

"Не ожидал такой бурной реакции в СМИ Киргизии на мою реплику. Считаю неправильным переносить сказанное про частные моменты на ситуацию в целом, делая из этого глобальные выводы. Киргизия - прекрасная страна, с которой у России на всех уровнях очень хорошие отношения, и они должны оставаться такими.

Я не хотел обидеть людей, которые сейчас ждут визит в Бишкек и готовятся к нему. Мне прислали видео, которое сейчас показывают на улицах Бишкека. Это говорит о дружбе и внимании, с которыми ждут российскую делегацию. Давайте не обращать внимание на мелочи, ценя наши дружбу и отношения", - написал Смирнов.

Сегодня ожидается прибытие в Бишкек делегации из России во главе с президентом РФ Владимиром Путиным. Государственный визит российского президента будет проходить 27-28 марта.


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URL: https://www.vb.kg/377407
Теги:
Владимир Путин, президент, Россия, Кыргызстан, журналисты, Дмитрий Смирнов
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Комментарии
Болотбек
27.03.2019, 11:36

Человек зарвался,бывает. А журналисту с таким ну никак нельзя раставаться.

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6969
27.03.2019, 11:42

Видимо с аппарата Путина по башке дали)))

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Вара
27.03.2019, 11:58

Он прав, но это тоже, для отчетности, мол и критика была.

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Shaman
27.03.2019, 12:01

А что заднюю включил? Сказал правду, что интернет отстой, но он и в городе отстой, даже если ты готов платить вовремя. Туалеты такие же...

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Руслан
27.03.2019, 12:18

Капризный тип. Таких не берут в космонавты.

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зап/части для ТНВД -
27.03.2019, 12:23
Карма: +108
Сумма оценок комментариев
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Минусов: 56
Комментариев: 220

"Значимость" журналиста как у Президента! Аж зашкаливает.....

Тихо делай свою работу

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Болотбек
27.03.2019, 14:21

С тактичностью.

Болотбек

Человек зарвался,бывает. А журналисту с таким ну никак нельзя раставаться.

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