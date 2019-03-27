МИД КР недоволен отчетом Госдепа США о правах человека в КР

В Министерстве иностранных дел КР послу США в КР Дональду Лу порекомендовали перепроверять полученную информацию, учитывая сведения, предоставляемые министерствами и ведомствами Кыргызстана. Просьба последовала в ответ на доклад Госдепа США о правах человека в 2018 году.

По данным пресс-службы МИД КР, встреча прошла 26 марта в Министерстве иностранных дел.

- В ходе встречи был обсужден недавний доклад Государственного департамента США по правам человека в мире. Подчеркнуто, что американской стороной в докладе за 2018 год отмечены значительные положительные изменения в Кыргызской Республике по сравнению с предыдущими годами.

"Вместе с тем, кыргызская сторона обратила внимание, что многие моменты, указанные в докладе, являются сведениями НПО и различных общественных организаций. Особо была подчеркнута недопустимость определения задержания некоторых бывших высокопоставленных чиновников как политические, поскольку против них выдвинуты конкретные обвинения в коррупции и судебный процесс еще не завершен. Данный факт воспринят обществом как попытка влияния на судебный процесс, то есть вмешательство во внутренние дела", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Американский дипломат отметил, что Государственный департамент США руководствуется в подготовке своих докладов сведениями различных НПО, что не всегда отражает действительное положение дел в республике.

Кыргызская сторона выразила настоятельную просьбу перепроверять публикуемую информацию, учитывая объективные достижения и факты, предоставляемые министерствами и ведомствами Кыргызской Республики официально.