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МИД КР недоволен отчетом Госдепа США о правах человека в КР

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- Екатерина Улитина
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В Министерстве иностранных дел КР послу США в КР Дональду Лу порекомендовали перепроверять полученную информацию, учитывая сведения, предоставляемые министерствами и ведомствами Кыргызстана. Просьба последовала в ответ на доклад Госдепа США о правах человека в 2018 году.

По данным пресс-службы МИД КР, встреча прошла 26 марта в Министерстве иностранных дел.

- В ходе встречи был обсужден недавний доклад Государственного департамента США по правам человека в мире. Подчеркнуто, что американской стороной в докладе за 2018 год отмечены значительные положительные изменения в Кыргызской Республике по сравнению с предыдущими годами.

"Вместе с тем, кыргызская сторона обратила внимание, что многие моменты, указанные в докладе, являются сведениями НПО и различных общественных организаций. Особо была подчеркнута недопустимость определения задержания некоторых бывших высокопоставленных чиновников как политические, поскольку против них выдвинуты конкретные обвинения в коррупции и судебный процесс еще не завершен. Данный факт воспринят обществом как попытка влияния на судебный процесс, то есть вмешательство во внутренние дела", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Американский дипломат отметил, что Государственный департамент США руководствуется в подготовке своих докладов сведениями различных НПО, что не всегда отражает действительное положение дел в республике.

Кыргызская сторона выразила настоятельную просьбу перепроверять публикуемую информацию, учитывая объективные достижения и факты, предоставляемые министерствами и ведомствами Кыргызской Республики официально.


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URL: https://www.vb.kg/377408
Теги:
МИД, НПО, права человека, США, Кыргызстан, политика
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Комментарии
1...8
27.03.2019, 11:03

Ну вот. Якутку изнасиловали, узбеков китайцев порезали гейпарад устроилитеперь возьмемся за госдеп. Что за позорные новости аж стыдно хоть национальность меняй

-1
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Жалоба модератору
чо же теперь будет
27.03.2019, 11:08

мид кр недоволен. ну пипец всем настал. биржи в панике. курс чуйки вырос на тыщу поцентов

0
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Жалоба модератору
Ха..ха..ха
27.03.2019, 13:54

чо же теперь будет

мид кр недоволен. ну пипец всем настал. биржи в панике. курс чуйки вырос на тыщу поцентов

Точно!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
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