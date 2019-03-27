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Есть шанс, что в Кыргызстане появится филиал МГУ

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- Екатерина Улитина
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Русский язык в Кыргызстане сохранит статус официального языка. Об этом заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков выступая на первом форуме ректоров высших учебных заведений КР и России "Развитие науки и образования - инвестиции в будущее".

- Еще раз хочу отметить, что русский язык был, есть и будет иметь статус официального в Кыргызстане, - сказал глава государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость развивать социокультурную и научно-образовательную интеграцию Евразийского пространства. Он предложил российской научной интеллигенции сотрудничать по таким направлениям, как альтернативная энергетика и гидроэнергетика, исследования о воде и горах, высокогорной медицине, по фитохимическим исследованиям лекарственной флоры или по производству экологически чистых семян и продуктов питания.

После выступления президента ректор Московского Гусударственного Университета имени М. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, что уже несколько лет в Кыргызстане не могут открыть филиал МГУ. По его словам, он шесть раз давал согласие на создание отделения вуза в КР и однажды даже взял билет в Бишкек, чтобы начать переговоры. Однако ни одна попытка не увенчалась успехом.

- Это произошло не по вине Москвы, - подчеркнул Садовничий. - Коллеги, обсудите этот вопрос. А мы со своей стороны готовы предоставить любую помощь. Я даю свое согласие в седьмой раз.

Отметим, между Кыргызстаном и Россией существуют тесные связи в сфере образования и науки. Более 15 тысяч кыргызстанцев обучаются в российских вузах и боле полутора тысяч россиян получают высшее образование в Кыргызстане. Эти цифры во время своего выступления озвучил глава государства Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/377411
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, вуз, Россия, русский язык, Кыргызстан
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Комментарии
Вика
27.03.2019, 15:47

Такие филиалы дадут Кыргызстану сильный толчок в сфере образование нельзя упускать такие шансы!

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