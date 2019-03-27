Российские вузы нуждаются в кыргызстанских студентах

Сегодня в Бишкеке прошел первый форум ректоров вузов Кыргызстана и России "Развитие науки и образования – инвестиции в будущее". Первая фаза встречи прошла в президентской резиденции "Ала Арча", где ряд университетов подписали соглашения о сотрудничестве.

Президент Сооронбай Жээнбеков в своем выступлении отметил, насколько важно сотрудничество в области науки и образования.

"Советское образование было самое лучшее в мире. Время показало, что нам необходимо иметь единое образовательное пространство. В России обучается около 15 тысяч кыргызстанцев, в свою очередь у нас обучается более 1,5 тысяч россиян", - сказал глава государства.

Последовавшие ораторы также говорили о важности сотрудничества между Кыргызстаном и Россией. Редакция VB.KG решила расспросить ректоров некоторые вузов, чем полезен им этот форум, и какое сотрудничество они себе представляют.

В первую очередь этот вопрос был задан проректору Дипломатической академии МИД КР Зайнидину Курманову, который отметил, что Кыргызстан в настоящее время очень остро нуждается в специалистах в области международных отношений.

- Поэтому сотрудничество с Россией и другими государствами в плане подготовки специалистов в этих сферах представляет для нас очень большой интерес. Поскольку у нас нет хороших кадров, отсюда и те провалы во внешней политике, которые мы наблюдали за последние годы. Это связано с отсутствием собственных кадров и отсутствием опыта внешних контактов с другими странами. Политика состоит из внутренней и внешней политики. Если в первом случае специалисты более или менее подготовлены, то в плане международных отношений учебные факультеты только недавно открылись, - сказал он VB.KG.

В кыргызской дипломатии, продолжил он, очень много случайных людей. Из-за отсутствия кадров приходится брать на работу учителей английского и других языков.

- У нас нет страноведов даже по странам ближнего зарубежья, таких как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и так далее. Что там говорить по другим странам. В том числе и знание языков хромает, о чем недавно говорил и президент Жээнбеков. В нашей дипакадемии готовят специалистов только по 3-4 языкам, когда их нужно готовить по 40 языкам. Проблемы нужно решать, и поэтому мы хотим кооперировать нашу деятельность с российскими вузами профильного направления, - добавил Зайнидин Карпекович.

Ректор Уральского федерального университета имени Б. Ельцина Виктор Кокшаров высказал пожелание, чтобы больше кыргызстанцев обучалось в их вузе.

- Наш университет сотрудничает с 8 высшими учебными заведениями Кыргызстана. Сегодня предполагается подписание с Ошским государственным университетом и Ошским государственым техническим университетом. Вот этот форум дает возможность вживую общаться со своими коллегами и перейти на еще более высокую ступень нашего сотрудничества. У нас сейчас обучается 110 студентов из Кыргызстана и это очень небольшая цифра. Для примера, из Казахстана учатся около 1000 студентов, из Китая аналогично. Учитывая давние связи между нашими системами образования Кыргызстан может занимать более солидное место среди иностранных студентов, и мы кончено на это нацелены, - сказал Кокшаров VB.KG.

Проректор по познавательной деятельности Томского политехнического университета Александр Вагнер, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, также выразил надежду, что сегодняшнее мероприятие увеличит количество студентов из Кыргызстана в их вузе.

- В нашем вузе обучается около 100 студентов из Киргизии. Прямой диалог позволит установить более тесный контакт, посмотреть инфраструктуру и те направления, которые позволят найти нам и усилить точки взаимодействия, чтобы больше студентов из Киргизии обучалось в наших вузах. Так как создание единого информационного пространства в содружестве государств представляет важную роль в плане национальной и экономической безопасности. Это очень актуально как раз в нынешнюю эпоху цифровизации. К примеру, "такси Вайбер" имеет капитализацию, которая превышает капитализацию железной дороги. То есть я говорю о том, что новые технологии и инструментарии позволяют переформировать потоки денежных средств, что само по себе представляет угрозу нашим государствам. Поэтому очень важно объединять усилия в плане дальнейшего сотрудничества в области образования, - отметил он.