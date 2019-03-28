В Якутии запретили брать на работу иностранцев

Власти Якутии запретили брать на работу иностранцев. Соответствующий указ накануне, 27 марта, подписал глава Якутии Айсен Николаев.

Граждане без российского паспорта не смогут работать учителями, медиками, таксистами, водителями пассажирского и грузового транспорта. Всего установлен запрет на 33 вида экономической деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной деятельности, по операциям с недвижимостью, научной и технической деятельностью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг.

Кроме того, указ устанавливает на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности.

Так, иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на основании патентов, нельзя будет заниматься деятельностью в области права, бухгалтерского учёта, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок и прочей профессиональной научной и технической деятельностью.

"Айсен Николаев подчеркнул, что указ подготовлен в полном соответствии с федеральным законодательством, в том числе с Федеральным законом № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Указ расширяет перечень видов деятельности, на которые установлен запрет на привлечение иностранных работников, с учётом особенностей рынка труда на территории республики и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан Российской Федерации.

Дополним, что в Республике Саха (Якутия) установлена наивысшая стоимость патента для мигрантов среди всех субъектов Российской Федерации. Также ежегодно в республике продолжают снижаться объёмы квотирования иностранной рабочей силы из ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении на сайте правительства республики Саха.

Напомним, 18 марта в Якутии прошел масштабный митинг против трудовых мигрантов из Кыргызстана. Возмущение местных жителей последовало вслед за новостью, что граждане Кыргызстана изнасиловали женщину. Всех подозреваемых в этом преступлении задержали. Однако, не сняло напряжение. Было зафиксировано несколько случаев нападений на кыргызстанцев и магазины в которых они работали. Правоохранительные органы задержали четверых участников погромов, ведется расследование.

Отметим, в Якутии живет и работает несколько тысяч кыргызстанцев. В основном они работают в сфере торговли и транспорта.