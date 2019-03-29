МВД подтвердило, что именно Чегирткеев написал заявление на Ниязова

В МВД подтвердили, что герой апрельской революции Максат Чегирткеев обратился с заявлением в милицию в отношении бывшего председателя Государственной комиссии по координации социальной поддержки родственников погибших и пострадавших 6-7 апреля 2010 года Фарида Ниязова.

По данным заявителя, данная комиссия во главе с Фаридом Ниязовым, несмотря на имеющееся заключение врачей о необходимости получения им лечения в г. Сочи, отказала ему в этом и отозвала со счета Министерства здравоохранения перечисленные на его лечение 200 000 сомов.

"20 марта 2019 года в Следственную службу МВД КР с заявлением обратился гражданин М.Чегирткеев о привлечении к уголовной ответственности Фарида Ниязова. Указанное заявление было зарегистрировано в журнале учете информации МВД КР от 20 марта 2019 года и материалы были направлены в Генеральную прокуратуру КР, где заявление Чегирткеева было зарегистрировано в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 320 ч.4 УК КР (использование должностным положением лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, причинившее умышленно или по неосторожности значительный вред, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) и материалы направлены в Следственную службу МВД КР для организации досудебной проверки и дачи юридической оценки", - сообщили в МВД.

Сам же экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов выразил недоумение адресованному в его адрес обвинению.

По его словам, согласно имеющимся у него сведениям, именно по инициативе сотрудников милиции в МВД был доставлен гражданин Максат Чегирткеев, где ему предложили написать заявление о том, что Фарид Ниязов якобы отнял у него деньги в размере предположительно двухсот тысяч сомов, которые ему выделялись на лечение решением Госкомиссии по социальной поддержке пострадавших во время апрельских событий 2010 года.

"Максат Чегирткеев рассказывает своим знакомым, что сотрудники милиции сами нашли его по следам публикации интервью, где он сообщил: "Атамбаев тарабынан да жардам көрсөтүлгөн эмес, акчалай да жардам берилбеген. Эч кимиси менен байланышпайм. Ошол бийликте турган кеңешчиси Фарид Ниязов кызмат абалынан кыянаттык кылып, даарыланууга деген акчаны майып баладан алып койгон. Мен бул окуядан кийин моралдык жактан да жабыркадым. (http://www.nazarnews.kg/news/32676).

Материал сразу же поступает в Главное следственное управление и следователь начинает вызывать на допросы лиц, имевших отношение к вышеуказанной Госкомиссии.

Никогда раньше я не слышал такого, чтобы сотрудники милиции кинулись исполнять роль правозащитников и так боролись за права человека, чтобы по следам публикации в Интернете сами искали пострадавших. Уверен, что это было поручение "сверху". Поэтому имею полное право рассматривать инцидент как политический заказ и считать, что сотрудников МВД вынудили его исполнять", - написал он в своем обращении.

Фарид Ниязов считает, что обвинение в его адрес абсурдно, поскольку его суть сводится к тому, что возглавляемая им в то время Госкомиссия вернула вышеупомянутые денежные средства на спецсчет казначейства Министерства финансов (по сути – в бюджет) и не позволила использовать эти деньги на поездку М.Чегирткеева с семьей в Сочи, где он рассчитывал пройти курс реабилитации. Члены Госкомиссии предложили ему пройти реабилитацию в санатории на территории Кыргызстана.

"В свое время Госкомиссия выделяла Минздраву свыше 4 млн сомов на оплату лечения (операции) М.Чегирткеева в одной из клиник Китая, поскольку по представлению Минздрава в клиниках Кыргызстана подобную операцию провести не было возможности. Слава Богу, операции прошли успешно, и Максат стал на ноги. Мы все с почетом встречали его в Бишкеке. Радовались. Остаток средств на счету Минздрава как раз и составляли те деньги, которые Чегирткеев М., насколько я помню, рассчитывал либо получить наличными, либо в виде оплаты санатория в Сочи ему и его семье. Исполнить его желание было невозможно, поскольку Госкомиссия имела право выделять деньги на лечение за рубежом лишь в том случае, если такового лечения невозможно было осуществить в Кыргызстане. Важно также понимать, что деньги выделялись не ему, а Минздраву (на его лечение).

Во-вторых, появление самого интервью, тоже не было случайным, на мой взгляд. Поскольку Чегирткеев М. является окул-бала Эмилбека Каптагаева, активно выступающего сегодня против всего, что связано с именем Атамбаева А.Ш. Однако, Каптагаев Э.С. прекрасно знает суть вопроса и, думаю, рассчитывал ограничиться интервью, не мог посоветовать Чегирткееву М. такую глупость, как ложное сообщение в МВД", - пишет Ниязов.