Отечественным заготовщикам разрешили экспортировать мясо в ЕАЭС

Убойный цех и рыбное хозяйство получили право экспортировать мясо из Кыргызстана в страны ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

- По результатам проведенной в августе 2018 года инспекции убойных предприятий Кыргызстана, Федеральной службой Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор) было принято решение о включении в Единый Реестр ЕАЭС ОсОО "ТОРО" которое находится в селе Восток Чуйской области по убою сельскохозяйственных животных (Убой КРС/МРС/лошадей; разделка; упаковка, хранение) и предприятия ОсОО "ЭФТАР Агро Комплекс" который находится в селе Аламедин Чуйской области, по производству и переработке рыб и рыбных продуктов, - говорится в сообщении пресс-службы.

На этой же неделе министерство экономики сообщило, что вскоре Объединенные Арабские Эмираты могут разрешить ОсОО "ТОРО" поставлять мясо в их страну. Специалисты уполномоченных ведомств ОАЭ провели аудит, в ходе которого не выявили никаких нарушений в работе цеха. Это была третья проверка специалистов из Арабских Эмиратов. По ее итогам Министерство по изменению климата и экологии ОАЭ примет решение о возможности экспорта мяса из Кыргызстана.

В 2016 году "ТОРО" получила первый Халал сертификат на процесс убоя животных.

Ранее в Реестр ЕАЭС был включен убойный цех ОсОО "Адал Азык" в Нарынской области, где производят убой крупного и мелкого рогатого скота, разделку, хранение и упаковку.