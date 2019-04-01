Иссыккульцы требуют добывать уран в другом месте

Жители Кок-Мойнокского айыл окмоту Тонского района Иссык-Кульской области выступают против того, чтобы вблизи их сел велись разработки урановых месторождений. В частности, речь идет о Таш-Булакском урановом месторождений, которое было открыто еще в 80-х годах прошлого столетия. Об этом редакции VB.KG заявил энергетик и местный житель Болгонбай Дуйшебаев.

По его словам, 27 марта в Балыкчи прошло последнее собрание местных жителей, где прозвучали требования, чтобы разработка урановых месторождений велась в другом месте.

- Это месторождение расположено в очень неудобном месте. С юга расположена Кочкорская долина, откуда постоянно дуют ветры. С востока Сан-Таш, откуда также дуют ветры. Но самое главное, эти месторождения расположены в непосредственной близости от Иссык-Куля. Еще в 1980 году первый секретарь ЦК КП Киргизской ССР Турдакун Усубалиев не разрешал добычу урана на данном месторождении, чтобы сохранить флору и фауну Иссык-Кульской области. И разговоры о том, что разработка месторождения будет безопасной, не имеют под собой никакого основания. Уран есть уран, как это будет безопасно? Даже рядовой физик вам скажет, что уран испускает лучи. Его вредное влияние могут остановить только свинцовые пластины. Поэтому люди опасаются, что может произойти экологическая катастрофа, - сказал он.

По требованию местных жителей правительство создало межведомственную комиссию.

- Я вошел в состав этой комиссии, которая была создана еще в начале этого года по указанию вице-премьер-министра Кубатбека Боронова. Также к работе подключатся Академия наук, Минздрав и Госагенство по охране окружающей среды, которые проведут ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду, - прим. ред.) В общем, впереди будут много проверок, - добавил Дуйшебаев.

Отметим, добычу урана в Тонском районе будет производить отечественная компания с иностранным участием ОсОО "Юр Азия в Кыргызстане".

По данным Минюста, учредителями "ЮрАзия в Кыргызстане" (UrAsia in Kyrgyzstan) значатся Светлана Менг (она же руководитель), Дюйшеналы Касенов, Эльвира Аширалиева (она же главный бухгалтер компании), Эркинбек Казакбаев, ОсОО Urasia Mining Company (единственный учредитель Арсланбек Кененбаев) и канадская компания Azarga Resources Limited.

По неподтвержденным данным один из учредителей Эркинбек Казакбаев ранее был гендиректором золотодобывающей компании ОсОО "Андаш майнинг компани", которую в связи с рядом нарушений в 2017 году лишили лицензии.