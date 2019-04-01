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Чегирткеев, написавший заявление на Ниязова, удивил своих соратников

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- Бакыт Стамов
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Члены общественного объединения героев апрельской революции "Айкол Ала-Тоо" в недоумении по поводу поступка своего соратника Максата Чегирткеева, который написал заявление в милицию на Фарида Ниязова. Об этом редакции VB.KG заявил председатель общественного объединения героев апрельской революции Амантур Жамгырчиев.

По его словам, Максат Чегирткеев является членом их организации и получил немалую помощь от государства, в том числе и от самого Атамбаева.

- Возникает закономерный вопрос, почему на протяжении 9 лет Чегирткеев молчал и вдруг у него появляются претензии. Меня вызывали в качестве свидетеля в Следственную службы МВД, так как я являлся членом Комиссии по координации социальной поддержки родственников погибших и пострадавших 6-7 апреля 2010 года, которую и возглавлял Ниязов. Так вот я могу точно сказать, что Максату Чегирткееву выделялись более 4 миллионов сомов на лечение в Китай, где ему сделали сложную операцию. Также ему оказывалась финансовая помощь с президентского фонда и с частных компаний. После этого общественный фонд "Апрель" помогал ему, - пояснил Жамгырчиев.

Те же 200 тысяч сомов, продолжил собеседник редакции, не имели никакого отношения к Чегирткееву.

- Это были средства, которые выделили Комиссии по координации социальной поддержки родственников погибших и пострадавших 6-7 апреля 2010 года и которые позже были возращены в Минфин. Никто из членов комиссии не присвоил эти деньги. Госкомиссия - это коллегиальный орган, в которую входили, как и сами апрелевцы, так и представители госорганов. Поэтому ни Ниязов, ни кто-либо другой самостоятельно не распоряжался этими средствами. Я звонил Максату и спрашивал его, почему он решил пожаловаться на Ниязова. Он мне сказал, что не хотел делать этого специально. После его интервью СМИ его вызвали в МВД, где он дал показания по этому делу. Далее уже на основе его слов его убедили написать заявление, - добавил глава "Айкол Ала-Тоо".

Вместе с тем члены общественной организации не будут требовать от Чегирткеева, чтобы он забрал свое заявление.

- Это, как говорится, на его совести. Мы за то, чтобы было проведено объективное расследование, и правда вышла наружу. Мы живем в правовом государстве, и каждый человек в судебном порядке может отстаивать свои претензии, - отметил Амантур Жамгырчиев.

С позицией предыдущего собеседника не согласился председатель общественного движения "Апрель баатырлары" Марат Мамбетов, к которому редакция VB.KG также обратилась за комментариями.

- Насчет 200 тысяч сомов ничего не могу сказать, так как не владею информацией. Но Максат Чегирткеев получил очень тяжелое ранение вплоть до того, что мы думали - не выживет. Да, действительно, ему выделялись деньги на лечение в Китай, где он получил операцию. Но я так вам скажу. Это малая толика, что государство должно было ему выделить. Он пострадал за свою страну и получил инвалидность на всю жизнь, - сказал он в категоричной форме.

Напомним, герой апрельской революции Максат Чегирткеев обратился с заявлением в милицию в отношении бывшего председателя Государственной комиссии по координации социальной поддержки родственников погибших и пострадавших 6-7 апреля 2010 года Фарида Ниязова.

По данным заявителя, данная комиссия во главе с Фаридом Ниязовым, несмотря на имеющееся заключение врачей о необходимости получения им лечения в г. Сочи, отказала ему в этом и отозвала со счета Министерства здравоохранения перечисленные на его лечение 200 000 сомов.

Отметим, ранее в своем интервью СМИ Максат Чегирткеев заявил, что после апрельской революции он не получал никакой финансовой помощи от Алмазбека Атамбаева.

- Деньги же, выделенные мне на лечение, забрал тогдашний советник президента Фарид Ниязов. Я после того случая получил моральный ущерб, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/377501
Теги:
Айкол Ала-Тоо, апрельские события, конфликт, Кыргызстан, уголовное дело, Максат Чегирткеев, МВД, Фарид Ниязов
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Комментарии
Мэлис
01.04.2019, 15:42

Фарид Ниязов суракка алынышы керек токтоосуз! 40 гектар жерди ээлеп алганы, вечерний Бишкек боюнча да жооп берсин

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Zver
01.04.2019, 15:44

Чегирткеев кудайга шугур Деш керек

0
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Жигит
01.04.2019, 16:07

Чегирткеев будь мужиком ..

Удачи

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Вика
01.04.2019, 16:13

Это только край коррупции Ниязова. Надо глубже рыть что бы найти все его черные делижки!

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Шер
01.04.2019, 16:19

Максат уялбайт экенго. Мамлекеттин акчасы мамлекетке да.

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Биткоин
01.04.2019, 16:19

Пауки стали пожирать друг друга! Это закономерное явление! И таких пауков много. Так сожрите друг друга!

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Болотбек
01.04.2019, 16:25

Наверное разберется,или ......

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Кочкор
01.04.2019, 17:38

Чегирткеев прав! Пуст ФарИт ответит!

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