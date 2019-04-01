Чегирткеев, написавший заявление на Ниязова, удивил своих соратников

Члены общественного объединения героев апрельской революции "Айкол Ала-Тоо" в недоумении по поводу поступка своего соратника Максата Чегирткеева, который написал заявление в милицию на Фарида Ниязова. Об этом редакции VB.KG заявил председатель общественного объединения героев апрельской революции Амантур Жамгырчиев.

По его словам, Максат Чегирткеев является членом их организации и получил немалую помощь от государства, в том числе и от самого Атамбаева.

- Возникает закономерный вопрос, почему на протяжении 9 лет Чегирткеев молчал и вдруг у него появляются претензии. Меня вызывали в качестве свидетеля в Следственную службы МВД, так как я являлся членом Комиссии по координации социальной поддержки родственников погибших и пострадавших 6-7 апреля 2010 года, которую и возглавлял Ниязов. Так вот я могу точно сказать, что Максату Чегирткееву выделялись более 4 миллионов сомов на лечение в Китай, где ему сделали сложную операцию. Также ему оказывалась финансовая помощь с президентского фонда и с частных компаний. После этого общественный фонд "Апрель" помогал ему, - пояснил Жамгырчиев.

Те же 200 тысяч сомов, продолжил собеседник редакции, не имели никакого отношения к Чегирткееву.

- Это были средства, которые выделили Комиссии по координации социальной поддержки родственников погибших и пострадавших 6-7 апреля 2010 года и которые позже были возращены в Минфин. Никто из членов комиссии не присвоил эти деньги. Госкомиссия - это коллегиальный орган, в которую входили, как и сами апрелевцы, так и представители госорганов. Поэтому ни Ниязов, ни кто-либо другой самостоятельно не распоряжался этими средствами. Я звонил Максату и спрашивал его, почему он решил пожаловаться на Ниязова. Он мне сказал, что не хотел делать этого специально. После его интервью СМИ его вызвали в МВД, где он дал показания по этому делу. Далее уже на основе его слов его убедили написать заявление, - добавил глава "Айкол Ала-Тоо".

Вместе с тем члены общественной организации не будут требовать от Чегирткеева, чтобы он забрал свое заявление.

- Это, как говорится, на его совести. Мы за то, чтобы было проведено объективное расследование, и правда вышла наружу. Мы живем в правовом государстве, и каждый человек в судебном порядке может отстаивать свои претензии, - отметил Амантур Жамгырчиев.

С позицией предыдущего собеседника не согласился председатель общественного движения "Апрель баатырлары" Марат Мамбетов, к которому редакция VB.KG также обратилась за комментариями.

- Насчет 200 тысяч сомов ничего не могу сказать, так как не владею информацией. Но Максат Чегирткеев получил очень тяжелое ранение вплоть до того, что мы думали - не выживет. Да, действительно, ему выделялись деньги на лечение в Китай, где он получил операцию. Но я так вам скажу. Это малая толика, что государство должно было ему выделить. Он пострадал за свою страну и получил инвалидность на всю жизнь, - сказал он в категоричной форме.

Напомним, герой апрельской революции Максат Чегирткеев обратился с заявлением в милицию в отношении бывшего председателя Государственной комиссии по координации социальной поддержки родственников погибших и пострадавших 6-7 апреля 2010 года Фарида Ниязова.

По данным заявителя, данная комиссия во главе с Фаридом Ниязовым, несмотря на имеющееся заключение врачей о необходимости получения им лечения в г. Сочи, отказала ему в этом и отозвала со счета Министерства здравоохранения перечисленные на его лечение 200 000 сомов.

Отметим, ранее в своем интервью СМИ Максат Чегирткеев заявил, что после апрельской революции он не получал никакой финансовой помощи от Алмазбека Атамбаева.

- Деньги же, выделенные мне на лечение, забрал тогдашний советник президента Фарид Ниязов. Я после того случая получил моральный ущерб, - сказал он.