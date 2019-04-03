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Информация о задержании Атамбаева - провокация?

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- ВБ
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Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы проведении силовыми структурами спецоперации по задержанию экс-президента А.Атамбаева, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В настоящее время никаких спецопераций в с.Таш-Мойнок не проводилось.

ГКНБ расценивает распространение данной "фейковой" информации как попытку деструктивных сил ввести общественность в заблуждение.

В связи с этим, ГКНБ проводит проверку по установлению причастных лиц, распространивших данную информацию.

Также ГКНБ предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/377617
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, задержание, Кыргызстан, экс-президент
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Комментарии
Жэк
03.04.2019, 15:28

После ухода Асылбека из партии Атамбаев не знает что делать и по этому выдумывает такие трюки что бы разжечь войну между людьми.

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ainura bekjanova
03.04.2019, 16:11
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Минусов: 18
Комментариев: 33

Жэку

После ухода Асылбека из партии Атамбаев не знает что делать и по этому выдумывает такие трюки что бы разжечь войну между людьми.

А я думаю, что тролли вроде вас распространяют подобную информацию, вот кого надо проверять!

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