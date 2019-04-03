Информация о задержании Атамбаева - провокация?

Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы проведении силовыми структурами спецоперации по задержанию экс-президента А.Атамбаева, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В настоящее время никаких спецопераций в с.Таш-Мойнок не проводилось.

ГКНБ расценивает распространение данной "фейковой" информации как попытку деструктивных сил ввести общественность в заблуждение.

В связи с этим, ГКНБ проводит проверку по установлению причастных лиц, распространивших данную информацию.

Также ГКНБ предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской Республики.