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Популярная блогерша стала фигурантом скандального уголовного дела

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане порядка сорока граждан остались без домов, машин и сбережений, доверившись ОсОО "Альфа Капитал Интернейшнл". Компании, которая обещала им на выгодных условиях стать счастливыми обладателями загородных домов в престижном районе – так называемом коттеджном городке "Байтик Виллидж". У каждого потерпевшего своя история – кто-то продал дом по сниженной цене, кто-то заложил драгоценности, но всех их теперь объединяет одна цель – довести до конца расследование по уголовному делу о мошенничестве, которое, к слову, длится без малого год. И, что самое интересное, одну из подозреваемых (ту, что успели задержать) по делу с многомиллионным ущербом и десятками пострадавших в связи с гуманизацией УПК в начале года выпустили из СИЗО. Речь идет о довольно известной персоне – блогере Кыял Умаровой, она же Кира Умарова или Ачекеева.

В редакцию VB.KG обратилась Жамиля Абдрахманова, лишившаяся элитной двухкомнатной квартиры в Бишкеке стоимостью 70 тысяч долларов. Бишкекчанка рассказала о том, как Умарова с легкостью вошла к ней в доверие, так что подписывая с ОсОО "Альфа Капитал" договор Жамиля уже представляла, как въезжает в свой новенький экологически чистый коттедж.

- Мы познакомились на одном из благотворительных мероприятий – оказывали помощь дому малютки. Я знала, что Кыял Умарова занималась бизнесом: машины, недвижимость. Она предложила мне на выгодных условиях приобрести загородный коттедж, показала достроенный дом, оставалось только завершить отделку. Рекламировали все красиво, я попалась. Но кто мог подумать о плохом? Ведь Кыял публичный блогер, ее публиковали, о ней писали в СМИ с хорошей стороны. По договоренности мою квартиру в апреле прошлого года оформили на сына Кыял Умаровой – Эсена Ачекеева. Он продал ее за неделю за 49 тысяч долларов тем людям, которым, кстати, был должен. А те уже третьему человеку, который сейчас живет в моей квартире. По договору я должна была въехать в новый коттедж 1 октября 2018 года, - рассказывает Абдрахманова детали дела.

А через неделю, со слов пострадавшей, она прочитала в Facebook пост девушки о том, что Кыял Умарова – мошенница. Позже, перепроверив все документы с адвокатом, выяснилось – у ОсОО "Альфа Капитал" в 2017 году истек предварительный договор купли-продажи недвижимости.

- То есть они вообще не имели права проводить какие-либо сделки. Они не были собственниками земли. Я потребовала объяснений, на что в офисе компании мне пообещали вернуть мои деньги через 2 недели. Но, конечно, никто мне ничего не вернул. А в конце мая узнаю, что Умарова задержана по заявлению другой потерпевшей, которая в счет коттеджа отдала ей бриллианты, - рассказала Абдрахманова.

С мая по декабрь 2018 года Кыял Умарова находилась в СИЗО. За это время Жамиля познакомилась еще с двадцатью пострадавшими от действий "риэлтора". Выяснилось, что на один коттедж составлялись договора сразу с несколькими покупателями.

- Мы написали заявление в Ленинское РОВД. Три раза меняли следователей, и в итоге в декабре 2018-го дело передали в Финпол. А 14 января Первомайский райсуд (!) Умарову отпускает под домашний арест. Ни о каком возмещении ущерба нет и речи. Как ее суд выпустил с такими обвинениями, исками на миллионы сомов? Более того, как выяснилось, этот человек с уголовным прошлым. При этом, оказалось, наше законодательство на стороне таких вот деятелей – во-первых, им смягчили наказание, а во-вторых, не все пострадавшие могут обратиться в суд из-за высокой пошлины. Как результат, мошенники остаются безнаказанными, и могут свободно дальше обманывать людей, - возмущается собеседница редакции..

И еще один интересный момент. По словам Абдрахмановой, владельцем земли (а это 2 гектара, стоимостью более 800 тыс долларов), где строится этот сказочный коттеджный городок "Байтик Виллидж", является член ЦИК КР Алмаз Асаналиев.

- Мы с ним встречались. Просили помощи. Но ее так и не получили. А в сентябре появился договор задним числом с этой же компанией "Альфа Капитал", но цена за землю в 2 раза больше, чем была в прежнем договоре. Я просила сделать экспертизу, проверить документ на законность, но ничего сделано не было. Хозяин земли при деньгах, "Альфа" при деньгах, а мы, кто отдал свои квартиры, ценности – остались без ничего, - сетует Жамиля.

Редакция VB.KG обратилась за комментариями к самому Алмазу Асаналиеву. Он признал, что составлял договор на землю с компанией "Альфа Капитал", но тогда он не знал о ее сомнительной репутации.

- Да, земля наша, и мы, как добропорядочные граждане, составили договор с ОсОО "Альфа Капитал", но фирма его не выполнила. Построила несколько коттеджей, но не завершила проект, и выплатила лишь часть денег. Сейчас все в подвешенном состоянии. Поэтому я такой же пострадавший, как все эти люди. Мы встречались, и я им говорил, давайте соберемся и вместе будем решать проблему. Но каждый действует сам. При этом я предупредил, что не стоит меня в чем-то обвинять. Ведь если бы я знал всю ситуацию с "Альфа Капитал", то не стал бы на столько лет замораживать землю, я же себе не враг, - подчеркнул Асаналиев.

При этом член Центризбиркома отметил, что не обращался пока в милицию, но разбираться во всем этом деле он намерен.

P.S.

По информации пострадавших дольщиков, 75 % акций ОсОО "Альфа Капитал", которое продолжает работать, оформлены на супруга Кыял Умаровой. Остальные принадлежат Гульзар Мукамбединовой. Директор всего этого предприятия - Чинара Султанбаева – она объявлена в розыск Ленинским РОВД.

По данным Минюста КР, фирма зарегистрирована в реестре в 2013 году как ОсОО "Строительная компания Альфа Капитал". Одним из трех учредителей является сын Кыял Умаровой - Ачекеев Эсен Рабидинович.

Пострадавшие от этой группы лиц опасаются, что пока тянется следствие, все они могли сменить фамилии и даже сбежать из страны, ведь у них есть родственники за рубежом. Поэтому просят граждан посодействовать розыску.

Сама Жамиля Абдрахманова обратилась с официальной жалобой к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Ответа пока нет.

Тем временем, дело о мошенничестве Финпол вновь вернул в РОВД Ленинского района…

Редакция VB.KG будет следить за развитием этой скандальной ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/377662
Теги:
Генеральная прокуратура, ГУВД, Ленинский район, мошенничество, недвижимость, президент, строительство, уголовная ответственность, Финполиция, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, Сооронбай Жээнбеков
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