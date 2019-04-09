Жээнбекову посоветовали не давать повод для критики оппозиции

Резолюция участников митинга памяти героев апрельской революции, который в выходные был организован сторонниками экс-президента Атамбаева, ясно дала понять нынешней власти, что в случае невыполнения их требований в будущем будут организованы "более масштабные мероприятия", чем просто митинг.

Если не вдаваться в подробности, то в документе, который был разослан всем СМИ, главу государства упрекают в том, что он разобщает народ Кыргызстана и сажает не тех, кого надо. И что по его вине достижения апрельской революции находятся под угрозой.

Насколько эти упреки сторонников экс-президента Атамбаева обоснованы? Действительно ли в стране ситуация подобно той, что нарисовали в темных красках участники митинга? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала экспертам, один из которых присутствовал на прошедшем мероприятии.

По словам председателя комитета по защите прав политзаключенных Сапарбека Аргымбаева, экс-президент Атамбаев не имеет морального права, натворив столько дел, говорить, что нынешний глава государства Жээнбеков предает интересы апрельской революции.

- Это далеко не правда, прежде всего он сам со своими шоферами и телохранителями предал интересы апрельской революции. И на сегодняшний день меня постигло разочарование, что отдельные, так сказать правозащитники, которые в период его правления были унижены, сегодня говорят о какой-то справедливости в его адрес. Я возмущен последним заявлением Абдирасуловой о том, что и у Атамбаева есть заслуги. Его заслуга только в том, что близкое ему окружение сумело обогатиться, - отметил он в разговоре с VB.KG.

Чего именно добиваются сторонники Атамбаева?

- Здесь в яркой форме проявляется обыкновенная атамбаевская мстительность. Он преследует не общественные, а интересы узкого круга преступных лиц, которые осознают, какие ресурсы они потеряли. И что может с ними произойти при установлении достаточной сильной власти. И чтобы решить эти, свои личные задачи и идет расшатывание общества, - добавил Аргымбаев.

Другой собеседник VB.KG гражданский активист Адилет Али Мыктыбек, который принял участие в прошедшем митинге, дал совет президенту Жээнбекову и сказал несколько слов в поддержку экс-президента Атамбаева.

- Отрицать заслуги Жээнбекова будет глупо. С другой стороны, он является бывшим сторонником Атамбаева. Поэтому, когда Алмазбек Шаршенович обвиняет его в чем-либо, то, по сути, он самого себя же обличает. На митинге выразили недовольство, что в принятие решений нынешнего президента вмешиваются его ближайшие родственники. Лично у меня претензий такого плана нет, но такое мнение появилось у оппозиции. Я считаю, что Сооронбай Жээнбеков сам дал повод для критики в свой адрес. Меня, как и других, возмущает его равнодушие в отношении некоторых персон, которые ранее были уличены в коррупции, например, Райымбека Матраимова. Если бы такие персонажи были уже привлечены к ответственности, то нынешний президент спас бы себя от некой части критики. Он должен действовать в таком плане, чтобы его политические оппоненты не могли бы ему что-либо предъявлять. Об этом также ранее заявила экс-президент Роза Отунбаева, - сказал он VB.KG.

Также активист добавил, что Атамбаев в лице оппозиции создает баланс сил в стране.