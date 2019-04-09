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Врачи подтвердили неизлечимый диагноз экс-главы СНБ Суталинова

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- Оксана Гут
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Сегодня, 9 апреля, в Бишкекском горсуде продолжился процесс по делу экс-главы СНБ КР тяжелобольного Мурата Суталинова.

Напомним, адвокат ходатайствовал о его освобождении в связи с неизлечимой болезнью. Ранее Ленинский районный суд отказал в досрочном освобождении Суталинова.

В зале заседаний и на улице у здания суда собрались сторонники осужденного генерала. Они требовали проявить гуманизм и не держать в тюрьме человека, у которого рак последней стадии.

Прошлое заседание было перенесено из-за того, что судебная коллегия под председательством Адиса Момуналиева решили допросить членов медкомиссии, участвовавших в уточнении диагноза Суталинова.

Сегодня специалисты Минздрава и медслужбы ГСИН подтвердили суду, что у осужденного рак правой почки 4-ой стадии, и что прогноз крайне неблагоприятен. На вопрос судьи – может ли пациенту стать лучше в случае освобождения и квалифицированной помощи – медики ответили, что не могут дать точный ответ, но, вероятнее всего, нет.

На этом слушания вновь перенесли - на 15 апреля.

Отметим, в поддержку Мурата Суталинова выступали некоторые депутаты Жогорку Кенеша, а накануне за него вступился и Омбудсмен КР Токон Мамытов. Супруга экс-главы СНБ Гульнара Суталинова даже обратилась через Соцсети к президенту России Владимиру Путину, когда он находился с госвизитом в стране, с просьбой выразить свое отношение к делу.

Мурат Суталинов содержится в исправительной колонии № 47. Периодически его вывозят на процедуры химиотерапии в Национальный центр онкологии.


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URL: https://www.vb.kg/377727
Теги:
Верховный суд, революция, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мурат Суталинов, Токон Мамытов
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Комментарии
гуманизм
09.04.2019, 13:47

Фамилии специалистов минздрава укажите, на случай если отпустят а он окажется живучим как Азиз Б. , что бы было с кого спрашивать хотя потом крайних не сыскать. А лучше вместо осужденного закрыть специалиста кто ручается за его смертельный диагноз, если умрет то выпустят, если не умрет то пусть сидит вместо него до конца срока.

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ainura bekjanova
09.04.2019, 13:50
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Плюсов: 44
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Комментариев: 40

Какого-то зека Батукаева отпустили и проводили со всеми почестями. А сейчас же видно, что человек болен, пусть последние дни проведет со своими близкими дома, а не в местах заключения. Где этот защитник по правам политзаключенных Аргымбаев? !

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