Врачи подтвердили неизлечимый диагноз экс-главы СНБ Суталинова

Сегодня, 9 апреля, в Бишкекском горсуде продолжился процесс по делу экс-главы СНБ КР тяжелобольного Мурата Суталинова.

Напомним, адвокат ходатайствовал о его освобождении в связи с неизлечимой болезнью. Ранее Ленинский районный суд отказал в досрочном освобождении Суталинова.

В зале заседаний и на улице у здания суда собрались сторонники осужденного генерала. Они требовали проявить гуманизм и не держать в тюрьме человека, у которого рак последней стадии.

Прошлое заседание было перенесено из-за того, что судебная коллегия под председательством Адиса Момуналиева решили допросить членов медкомиссии, участвовавших в уточнении диагноза Суталинова.

Сегодня специалисты Минздрава и медслужбы ГСИН подтвердили суду, что у осужденного рак правой почки 4-ой стадии, и что прогноз крайне неблагоприятен. На вопрос судьи – может ли пациенту стать лучше в случае освобождения и квалифицированной помощи – медики ответили, что не могут дать точный ответ, но, вероятнее всего, нет.

На этом слушания вновь перенесли - на 15 апреля.

Отметим, в поддержку Мурата Суталинова выступали некоторые депутаты Жогорку Кенеша, а накануне за него вступился и Омбудсмен КР Токон Мамытов. Супруга экс-главы СНБ Гульнара Суталинова даже обратилась через Соцсети к президенту России Владимиру Путину, когда он находился с госвизитом в стране, с просьбой выразить свое отношение к делу.

Мурат Суталинов содержится в исправительной колонии № 47. Периодически его вывозят на процедуры химиотерапии в Национальный центр онкологии.